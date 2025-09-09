美訂單暴跌 中8月出口成長降至半年低點

受提前出貨效應減弱以及對美出口暴跌33％的影響，中國八月出口成長降至六個月來最低點。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕受提前出貨效應減弱以及對美出口暴跌三十三％的影響，中國八月出口成長降至六個月來最低點，進口成長也大幅放緩，顯示在房地產持續低迷、就業不穩定性升高之際，中國內需依然疲軟。

中國海關總署八日公布，以美元計價，八月中國整體出口年增四．四％，遠低於七月的七．二％，以及路透經濟學家預期的五％，創二月以來最低。

中國八月對美出口年減三十三％，對美進口也下挫十六％。海關數據顯示，中國八月進口年增一．三％，遠低於七月的四．一％以及經濟學家預期的三％。

美國財經媒體CNBC報導，凱投宏觀中國經濟學家黃梓純指出：「隨著美中貿易休兵帶來的短暫提振效應消退，以及美國升高經其他國家轉運的產品關稅，中國出口短期將承壓。」

中國八月對歐盟、東南亞國協（ASEAN）與非洲出口分別激增十．四％、二十二．五％與近二十六％。今年前八月，中國對美出口年減十五．五％，對歐盟、ASEAN與非洲則增加七．七％、十四．六％與近六％。

相關數據顯示，中國試圖增加對其他市場的出口，以抵銷美國的關稅壓力，但沒有國家能與美國的消費力匹敵，今年前八月，美國進口中國產品二八三○億美元，是中國最大單一貿易夥伴，過去美國一度每年進口中國四千億美元產品。

經濟學家正關注北京第四季是否公布額外的財政支持措施，以刺激內需，緩和日漸疲軟的出口。高盛預測，中國的通縮壓力可能持續，基於八月消費者物價指數年減二．九％，價格通膨將維持「深度負值」。

