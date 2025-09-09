晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美訂單暴跌 中8月出口成長降至半年低點

2025/09/09 05:30

受提前出貨效應減弱以及對美出口暴跌33％的影響，中國八月出口成長降至六個月來最低點。（法新社）受提前出貨效應減弱以及對美出口暴跌33％的影響，中國八月出口成長降至六個月來最低點。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕受提前出貨效應減弱以及對美出口暴跌三十三％的影響，中國八月出口成長降至六個月來最低點，進口成長也大幅放緩，顯示在房地產持續低迷、就業不穩定性升高之際，中國內需依然疲軟。

中國海關總署八日公布，以美元計價，八月中國整體出口年增四．四％，遠低於七月的七．二％，以及路透經濟學家預期的五％，創二月以來最低。

中國八月對美出口年減三十三％，對美進口也下挫十六％。海關數據顯示，中國八月進口年增一．三％，遠低於七月的四．一％以及經濟學家預期的三％。

美國財經媒體CNBC報導，凱投宏觀中國經濟學家黃梓純指出：「隨著美中貿易休兵帶來的短暫提振效應消退，以及美國升高經其他國家轉運的產品關稅，中國出口短期將承壓。」

中國八月對歐盟、東南亞國協（ASEAN）與非洲出口分別激增十．四％、二十二．五％與近二十六％。今年前八月，中國對美出口年減十五．五％，對歐盟、ASEAN與非洲則增加七．七％、十四．六％與近六％。

相關數據顯示，中國試圖增加對其他市場的出口，以抵銷美國的關稅壓力，但沒有國家能與美國的消費力匹敵，今年前八月，美國進口中國產品二八三○億美元，是中國最大單一貿易夥伴，過去美國一度每年進口中國四千億美元產品。

經濟學家正關注北京第四季是否公布額外的財政支持措施，以刺激內需，緩和日漸疲軟的出口。高盛預測，中國的通縮壓力可能持續，基於八月消費者物價指數年減二．九％，價格通膨將維持「深度負值」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財