財經 > 財經政策

SEMI：台灣領跑 拚重塑半導體價值鏈

2025/09/09 05:30

半導體年度盛會「SEMICON Taiwan2025」昨起以系列高峰論壇揭開序幕，並於十日至十二日盛大登場，昨舉行展前記者會。（中央社）半導體年度盛會「SEMICON Taiwan2025」昨起以系列高峰論壇揭開序幕，並於十日至十二日盛大登場，昨舉行展前記者會。（中央社）

未來10年挑戰與機會共存 最快2030年全球半導體營收破兆美元

〔記者洪友芳／台北報導〕國際半導體產業協會（SEMI）全球董事會執行委員會主席暨日月光半導體執行長吳田玉昨指出，預估未來二到三年，台灣在人工智慧（AI）需求先進製程領先態勢不會變，「我們要快跑前進」，利用既有優勢加碼提升競爭力，把自己練得更強大，台灣在AI占有先機，未來十年挑戰與機會共存。

AI、智慧汽車、機器人 驅動主力

吳田玉認為，半導體環境越來越複雜，壓力與挑戰越來越高，台灣產業也同時有好機會，廠商應做到兩件事，第一把自己練得更強大，第二是提出來的方案要讓客戶能使用，並變得更簡單。半導體業重塑價值鏈的競爭，將不是看量，而是看價值。產業的下一個十年是「挑戰與機會共存」，預期二○三○或二○三二年，全球半導體營收超過一兆美元，SEMI預估來自AI、智慧汽車、機器人三大驅動力，半導體應用價值鏈進入重塑階段將是後續重點。

台灣應致力提升材料自主率

矽晶圓大廠環球晶同時也是SEMI全球董事會董事徐秀蘭指出，未來的產業競爭，除了產能和技術，更重要的是對關鍵材料的掌握度，關鍵材料可能只是微小的化學品、研磨粉或稀有氣體，但一旦供應中斷，可能阻礙整個產業；台灣應致力於提升材料自主率，尤其是在容易被「卡脖子」的環節。她認為，這需要政府和業界共同努力，透過國際合作、自主研發和回收再利用等方式，確保半導體產業不僅強大，還能穩定且永續發展 。

半導體產業面臨關稅、技術輸出限制等挑戰，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，不確定性增加，但台灣產業界應更沉住氣，應以深化在台灣的投資，鞏固技術根基，並把最先進的技術、研發資源留在台灣，確保核心地位，並持續布局全球，確保不錯失在地化生產衍生的新市場機會。

半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 二○二五」昨起以系列高峰論壇揭開序幕，並於十日至十二日盛大登場，昨舉行展前記者會，今年適逢展會三十週年，將以為期一週「國際半導體週」呈現，預計將有二百多位產業領袖齊聚台灣，來自五十六個國家、超過一二○○家企業、逾四一○○個攤位、十七個國家館參與，展覽規模與國家館參與皆創下歷史新高。

