3利多支撐 台股可望再戰新高

法人多認為，蘋果新品即將發表，加上國際半導體展登場，同時美國降息機率大增，有助於台股繼續挑戰新高。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週五收在二萬四四九四點，距離歷史高點二萬四五七○點只差不到八十點，法人多認為，接下來蘋果新品即將發表，加上國際半導體展登場，同時美國降息機率大增，三大利多支撐下，有助於台股繼續挑戰新高。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，雖然川普關稅問題仍對市場有干擾性，但衝擊已不若之前，且蘋果新品發表會九月十日即將舉行，有望挹注蘋果概念股表現；國際半導體展同樣是十日登場，今年適逢三十週年，重量級國內外半導體大廠皆將參與，聚焦半導體、矽光子、智慧移動、精密機械等，另還有美國聯準會降息題材，預期台股偏多方表現為主。

請繼續往下閱讀...

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，回顧上次全球央行年會鮑爾發表預防性降息談話後，美股主要指數表現普遍亮眼，其中成長股與科技股例如標普五百指數、那斯達克指數分別上漲超過九％、八％，表現更為出眾，在AI浪潮持續推進下，投資人不妨趁市場回檔，首選主動式台股ETF、AI熱門供應鏈、晶片相關先進製程設備、化材等族群。

聯邦投信認為，近期資金行情持續推升台股，雖然技術面已有過熱跡象，融資餘額增加、籌碼面凌亂，短線震盪壓力升溫；不過，從產業發展來看，AI算力需求持續擴張，全球雲端服務供應商積極擴大資本支出，輝達憑藉伺服器產品在供應鏈中居於關鍵地位，帶動台灣晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM及零組件廠商同步受惠，重電產業也因應電網升級迎來新成長動能，台股回檔都是布局機會，投資人可把握契機調整持股結構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法