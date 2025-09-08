銀行前7月獲利創高 壽險大減92％

根據金管會統計，今年前七月銀行業稅前盈餘創下歷年同期新高。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會統計，金融三業今年前七月稅前盈餘合計四八六六．一七億元、年減三十六．七五％；其中，保險業中的壽險業跌最兇，前七月獲利衰退九十二．三％，但銀行業獲利近三七○○億元，創下歷年同期新高。

「金融三業」包含「銀行業」、「保險業」及「證券、期貨、投信業」。其中，銀行業又分為本國銀行、外商銀行、中銀、信合社、票金公司及儲匯（郵局）。

根據金管會統計，銀行業前七月獲利三六九九．四億元、年增三．五％，其中本國銀行獲利三五三一．九億元、占比達九成五，外商銀行稅前盈餘一四八．三億元、票金僅六十．七億元。

金管會銀行局副局長侯立洋表示，銀行的利息與手續費淨收入增加、呆帳費用減少，有利於獲利提升；不過，受到金融市場行情影響，其他淨收益下滑，抵銷部分增幅。

至於保險業，新台幣升值造成獲利大跌，前七月僅小賺四二四億元、年減八十六．七％。保險局副局長蔡火炎指出，壽險業前七月稅前盈餘二三二億元、年減九十二．三％，主因財務投資利益減少，抵銷業務承保利益；產險業稅前盈餘一九二億元、年增六．一％，主要是業務承保利益增加。

另，證券、期貨、投信業方面，前七月稅前淨利為七四二．七七億元、年減二十．四五％。證期局表示，由於今年匯損壓力仍在、股債波動加劇，影響獲利表現，其中證券業前七月獲利下跌二十七．八％，期貨業獲利小幅成長五．五％，投信業也成長九．二％。

