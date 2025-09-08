晴時多雲

川普擴大鋼鋁稅 歐美協議瀕破局

2025/09/08 05:30

川普政府決定將五十％的鋼鋁關稅擴大到數百種含有鋼鐵和鋁的產品，大量歐洲製造產品將被徵收高關稅。（彭博資料照）川普政府決定將五十％的鋼鋁關稅擴大到數百種含有鋼鐵和鋁的產品，大量歐洲製造產品將被徵收高關稅。（彭博資料照）

歐洲不滿情緒高漲 企業暫停對美出口

〔編譯盧永山／綜合報導〕當美國總統川普今年七月公布與歐盟的貿易協議時，歐盟各國企業認為，這將結束美歐貿易關係長達數個月的不確定性。然而，不到兩個月，歐洲對協議的不滿高漲，企業紛紛暫停對美出口，並警告新的不可預測時代即將到來，因川普政府決定將五十％的鋼鋁關稅擴大到數百種含有鋼鐵和鋁的產品，對大量歐洲製造商徵收的關稅，將高於川普與歐盟對大多數產品達成協議的十五％關稅。

《華爾街日報》報導，雖然美國鋼鋁關稅最初僅針對兩種金屬本身和螺絲等大部分金屬零件，但現在已適用於馬達、幫浦、工具機和建築設備等物品。

德國機械工程行業協會（VDMA）會長考拉特（Bertram Kawlath）八月底致歐盟執委會主席馮德萊恩的信函中寫道：「美國從歐盟進口約三十％機械產品，如今恐被美國徵收五十％關稅，這個行業面臨生存危機。」

歐盟七月時勉強接受的協議，如今瀕臨破局危險，不滿情緒不僅在歐盟成員國政界蔓延，也擴及歐洲議會，而該協議的關鍵部分須得到歐洲議會批准才能生效。

美歐7月協議 歐洲議會恐修改

德國籍的歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）指出：「美歐協議缺乏安全性和可預測性。」他預期，歐洲議會議員將對七月美歐達成的協議中，要求刪除或降低美國進口產品關稅的提案進行修改。

朗格說：「歐盟為什麼要對美國進口摩托車實施零關稅？而現在歐洲生產商不僅要支付十五％關稅，還要支付鋼鋁關稅。」

生產農用設備和商用車輛的克隆集團負責人克隆（Bernard Krone）對此表示贊同。自美國商務部將鋼鋁關稅適用範圍擴大至數百種衍生產品後，克隆暫停對美國出口，並資遣一百名工人，該公司正考慮將已在途的貨物轉運至墨西哥和加拿大。克隆表示：「我們不知道客戶是否願意為機械或其備用零件支付十五％或五十％關稅，此次中斷將影響公司在美國市場的銷售。」

