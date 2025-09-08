晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

3大不利 加重能源轉型壓力

2025/09/08 05:30

今年綠電發展可說風波不斷，台灣的能源轉型正不斷迷航。（資料照）今年綠電發展可說風波不斷，台灣的能源轉型正不斷迷航。（資料照）

記者林菁樺／特稿

前總統蔡英文上任後推動能源轉型，到總統賴清德接棒，持續推動二次能源轉型，但今年綠電發展可說風波不斷，政策上嚴查漁電共生，業者開發成本拉升，加上丹娜斯颱風重創，中南部光電板亂飛、形象敗壞；更糟的是前綠推中心官員捲入綠電弊案，讓公務員在業務上最好少碰為妙，民間更無人想積極投資，台灣的能源轉型正不斷迷航。

綠能每年目標數字都被檢討，但政府始終未務實調整，導致併網量年年跳票，儲能實際需求也跟不上，更拖累發展穩健的儲能產業。

光電、風電是綠能兩隻腳，如今卻可用跛腳形容。今年光電累積併網量為十四．三GW，但半年過去還只來到十四．八GW，過往喊出的二十GW目標早已延到明年十一月。離岸風電也是慢慢爬，原今年五．六GW也延到明年，但又下修到五．三GW；若風場順利有機會一搏，只是區塊開發三之三階段風電選商仍僅聞樓梯響、不見規則來。

綠能推動卡卡，絕非經濟部一部之罪，國土面積有限下，要開發大型的地面型光電，涉及農業部門、地方部門，還有與農作物、魚塭搶地等爭議需解決，開發速度自然有限；今年七月受颱風影響，又引發光電板與浮動光電板受損爭議，即使官方澄清毀損比率極低，環境部更數度對業者開罰，但亂飛、清運緩慢等訊息在網路社群瘋傳下，已加深綠電負面形象。

近期的綠電弊案，更讓前台電高層感嘆，公部門承受的壓力非外界可想像，心態恐怕會更加保守；過去在有心人士操作下，綠電狂被貼負面標籤，如今天災與人禍疊加，發展恐更牛步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財