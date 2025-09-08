3大不利 加重能源轉型壓力

今年綠電發展可說風波不斷，台灣的能源轉型正不斷迷航。（資料照）

記者林菁樺／特稿

前總統蔡英文上任後推動能源轉型，到總統賴清德接棒，持續推動二次能源轉型，但今年綠電發展可說風波不斷，政策上嚴查漁電共生，業者開發成本拉升，加上丹娜斯颱風重創，中南部光電板亂飛、形象敗壞；更糟的是前綠推中心官員捲入綠電弊案，讓公務員在業務上最好少碰為妙，民間更無人想積極投資，台灣的能源轉型正不斷迷航。

綠能每年目標數字都被檢討，但政府始終未務實調整，導致併網量年年跳票，儲能實際需求也跟不上，更拖累發展穩健的儲能產業。

光電、風電是綠能兩隻腳，如今卻可用跛腳形容。今年光電累積併網量為十四．三GW，但半年過去還只來到十四．八GW，過往喊出的二十GW目標早已延到明年十一月。離岸風電也是慢慢爬，原今年五．六GW也延到明年，但又下修到五．三GW；若風場順利有機會一搏，只是區塊開發三之三階段風電選商仍僅聞樓梯響、不見規則來。

綠能推動卡卡，絕非經濟部一部之罪，國土面積有限下，要開發大型的地面型光電，涉及農業部門、地方部門，還有與農作物、魚塭搶地等爭議需解決，開發速度自然有限；今年七月受颱風影響，又引發光電板與浮動光電板受損爭議，即使官方澄清毀損比率極低，環境部更數度對業者開罰，但亂飛、清運緩慢等訊息在網路社群瘋傳下，已加深綠電負面形象。

近期的綠電弊案，更讓前台電高層感嘆，公部門承受的壓力非外界可想像，心態恐怕會更加保守；過去在有心人士操作下，綠電狂被貼負面標籤，如今天災與人禍疊加，發展恐更牛步。

