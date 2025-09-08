儲能「一魚兩吃」 備用容量交易明年上路

儲能在電力交易平台參與、申請概況

估2029年逾60業者有需求

〔記者林菁樺／台北報導〕備用容量市場將運作！電力交易平台現行僅「日前市場」交易熱絡，隨著綠電售電、發電業者須負擔備用容量，預計明年起儲能、需量反應可在「備用容量市場」正式交易，雖初期需求者不多，但預估二○二九年將有超過六十家業者需要負擔，儲能業者將可在日前、備用市場「一魚兩吃」。

「備用供電容量」是為了應付機組有維修、故障等突發狀況，也就是電網最危急時還可供應多少電力；過去僅台電一家電業公司負責，但二○一七年電業法修正後，包括綠電等有賣電的電業都要共同承擔。

經濟部每年會發布未來五年「應備總供電容量」，各義務者都會收到政府通知應準備多少容量；假設綠電售電業者在二○二五年開始賣電，就有負擔義務，須準備好二○三○年的備用容量，約有四年半可做準備。

而備用容量須能接受調度，義務者可準備燃氣火力機組、儲能或需量反應，若無法自建，也可在電力交易平台採購，或向台電買；備用容量市場開放交易後，不只能因應調度需求，也替業界提供新收益管道。

經濟部能源署官員說明，台電會根據交易平台上合格業者前一年實際運作狀況，協助算出可供電的容量數額，而手上握有儲能資源的業者就能決定，是否在備用市場交易，或是跟有需求的義務者直接交易。

能源署說明，參與日前市場或備用市場並不衝突，在交易平台上參與調度，沒有順序問題，對合格交易的賣家而言就是一魚兩吃，可獲得兩個市場的收益。

但官員坦言，明年有需求的義務者僅個位數，而隨著綠電售電業者加入量增，預估二○二九年義務者就會突破六十家，成長仍舊可觀。

