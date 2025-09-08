晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

能量型儲能過剩 0元容量費率再現

2025/09/08 05:30

儲能在電力交易平台參與、申請概況儲能在電力交易平台參與、申請概況

台電強調仍有效能費、充放電服務費「保底」 非完全無收入

〔記者林菁樺／台北報導〕政府設下再生能源發電占比二十％目標，但進度緩慢波及儲能市場，去年已有不少大儲能案場退場不玩；台電雖增額採購能量型儲能，但九月中起大亞旗下的大案場再加入交易平台，預估容量費率將再現零元。台電則強調，業者投標仍有其他保底收益，非完全無收入。

綠能的間歇性特色造成電網負擔，當大量綠電併網，就需要更多儲能來維持電網穩定運作。台電四年前推出「電力交易平台」就有功率型（dReg）、能量型（E-dReg）等多樣態的儲能資源，可隨時配合電網頻率變化或是尖峰、離峰之間進行電能移轉而達到削峰填谷。

電力交易平台運作後，儲能在緊急時成功救援，如花蓮四○三大地震時，因dReg、AFC等儲能自動偵測電網頻率，一秒放電而穩定電力系統頻率；電力交易平台的商機規模更從二○二二年六億元一路成長到去年七、八十億元。

初期IRR（報酬率）十％吸引業者搶進，台電二、三年前即關上申請大門；而不論是dReg或E-dReg，今年需求量僅五百MW，E-dReg更增額採購達八百MW，目前市場供給量卻已達八二一MW與七四五MW，明顯供過於求，造成dReg去年開始容量費率都掛蛋（零元）。

據了解，E-dReg九月中起大亞投資的智璞案場有一百MW將加入，年底前還有其他業者一五○MW上線，加上目前既有量將突破一GW，但台電九月最新採購需求僅約八○八MW，到年底也難突破一GW，九月中起E-dReg的容量費率價格也會跌到「零元地板價」。

不過，台電解釋，業者參與電力交易平台輔助服務共有三筆收益，分別是「容量費率」、「效能費」與「充、放電電能服務費」，容量費率雖因業者持續加入平台競標導致價格探底，但效能費、充放電服務費還是會「保底」，只是效能費與得標量有關，越多業者加入，各家得標總量自然會降低。至於充放電服務費則和電池效益有關，但得標至少就會有充、放電一次，必定有保底的收益，並非完全歸零。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財