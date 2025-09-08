能量型儲能過剩 0元容量費率再現

儲能在電力交易平台參與、申請概況

台電強調仍有效能費、充放電服務費「保底」 非完全無收入

〔記者林菁樺／台北報導〕政府設下再生能源發電占比二十％目標，但進度緩慢波及儲能市場，去年已有不少大儲能案場退場不玩；台電雖增額採購能量型儲能，但九月中起大亞旗下的大案場再加入交易平台，預估容量費率將再現零元。台電則強調，業者投標仍有其他保底收益，非完全無收入。

綠能的間歇性特色造成電網負擔，當大量綠電併網，就需要更多儲能來維持電網穩定運作。台電四年前推出「電力交易平台」就有功率型（dReg）、能量型（E-dReg）等多樣態的儲能資源，可隨時配合電網頻率變化或是尖峰、離峰之間進行電能移轉而達到削峰填谷。

電力交易平台運作後，儲能在緊急時成功救援，如花蓮四○三大地震時，因dReg、AFC等儲能自動偵測電網頻率，一秒放電而穩定電力系統頻率；電力交易平台的商機規模更從二○二二年六億元一路成長到去年七、八十億元。

初期IRR（報酬率）十％吸引業者搶進，台電二、三年前即關上申請大門；而不論是dReg或E-dReg，今年需求量僅五百MW，E-dReg更增額採購達八百MW，目前市場供給量卻已達八二一MW與七四五MW，明顯供過於求，造成dReg去年開始容量費率都掛蛋（零元）。

據了解，E-dReg九月中起大亞投資的智璞案場有一百MW將加入，年底前還有其他業者一五○MW上線，加上目前既有量將突破一GW，但台電九月最新採購需求僅約八○八MW，到年底也難突破一GW，九月中起E-dReg的容量費率價格也會跌到「零元地板價」。

不過，台電解釋，業者參與電力交易平台輔助服務共有三筆收益，分別是「容量費率」、「效能費」與「充、放電電能服務費」，容量費率雖因業者持續加入平台競標導致價格探底，但效能費、充放電服務費還是會「保底」，只是效能費與得標量有關，越多業者加入，各家得標總量自然會降低。至於充放電服務費則和電池效益有關，但得標至少就會有充、放電一次，必定有保底的收益，並非完全歸零。

