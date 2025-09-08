〈財經週報-本週熱點〉AI需求熱 出口有望連22紅

受惠於人工智慧需求熱絡，財政部預估8月出口額有望再突破500億美元。（美聯社）

記者陳梅英／專題報導

財政部本週將公布海關進出口統計，受惠於人工智慧（AI）需求熱絡，預估8月出口額有望再突破500億美元，介於510-532億美元，年增17%-22%，連續22個月正成長。

根據財政部統計，7月台灣出口566.8億美元，連續3個月創下歷史新高，年增率42%，亦為15年來最強增速，並為連續21個月正成長。累計今年前7月出口3,399.4億美元、年增28.3%；7月進口423.4億美元，為歷年單月次高，月增2.6%、年增20.8%；累計前7月進口2,698.9億美元、年增20.5%。

財政部表示，7月出口表現持續亮眼，主因AI與高效能運算帶動硬體升級、國際品牌新品鋪貨、美國關稅延後刺激提前採購。

今年出口可望突破5,000億美元

在AI與新興科技商機帶動下，國內科技供應鏈出貨強勁，即使面臨美國對等關稅壓力，出口動能並未減弱，財政部預期2025年全年出口可望突破5,000億美元。

另，行政院主計總處本週將公布7月受僱員工薪資統計。主計總處統計，6月工業及服務業全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7,798元，年增2.84%；獎金及加班費等非經常性薪資8,713元，合計後總薪資平均數為5萬6,511元，年增1.88%。

今年1至6月工業及服務業經常性薪資平均數4萬7,608元，年增2.99%，增幅創25年同期最高；扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數4萬3,609元，年增1.04%，增幅創5年同期新高，薪資成長已連15個月超過通膨。惟今年上半年經常性薪資不及平均數47,608元的人數占比，上升至69.81%，亦寫新高，顯示個人薪資差距很大。

