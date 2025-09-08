晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-投資觀點〉台股資金大幅回籠 融資餘額及權證量能持續向上

2025/09/08 05:30

投資人可多加留意追蹤主動型ETF成分股的AI供應鏈個股，利用權證槓桿優勢，加大跟隨市場趨勢增加獲利。（中央社資料照）投資人可多加留意追蹤主動型ETF成分股的AI供應鏈個股，利用權證槓桿優勢，加大跟隨市場趨勢增加獲利。（中央社資料照）

■簡新桓

今年以來台股投資人面臨關稅與降息議題持續襲擾，歷經消息面反覆波動訓練下，市場對於利空訊息已逐漸麻痺，近期預期美國9月份降息機率大幅提升，此一消息有利於中小企業融資及增加投資需求，促使中小企業相關之羅素2000指數大漲，同步帶動台股中小型股與櫃買指數成分股之股價大幅飆升，全面性的上漲帶動散戶信心提升；8月份投資人交易信心回籠，反應在各項槓桿商品之交易量能，截至8月27日，融資餘額相較前兩個月大增320億元，來到2,583億元，增幅達14%，擺脫4月份後持續低迷不振情形；權證交易量達39.38億元，相較於4月底14.88億元，增幅達164%。

AI動能強勁 主動型ETF吸晴

此外，主動型ETF於今年加入市場後，因股價表現強勢受投資人追捧，整體淨值規模持續提升，促使市場上資金大幅湧入主動型ETF成分股，引領一波瘋漲，複製了高股息ETF熱潮時期資金反覆投入形成的波段漲幅。在此背景下，近期投資人可多加留意追蹤主動型ETF成分股的AI供應鏈個股，在NVIDIA強勢主導市場下，短期熱潮尚未退潮，投資人可透過權證槓桿優勢，加大跟隨市場趨勢增加獲利。

近期權證成交量能大幅提升，市場上增加不少權證新鮮人，由於近期中小型股相當強勢，動輒出現鎖漲停情形，據觀察部分權證新鮮人在看到個股鎖漲停時發現權證仍有零星賣單就嘗試買入，提醒投資人需特別留意權證之得不報價時機，發行券商於標的漲停時認購權證得不佈賣單，故於漲停時之認購權證賣單極少是由券商掛出，非發行券商所掛之賣單，其單價位會有大幅偏離理論價格之可能，買入大幅偏離理論價格之權證風險較大，欲獲利不易，建議投資人在此情形欲進行買賣時可透過權證客服詢問券商合理報價後再行判斷是否交易。

權證市場具備良好流動量提供者機制，好買好賣，可大幅減少流動性風險，有證券戶的投資人均可參與買賣，如投資人對於權證特性有不清楚之處，權證發行商均配有權證客服專線，可撥打發行券商之客服專線確認券商報價後再行交易，確保買在合理價位。

（作者為中國信託證券衍生性商品部副總）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財