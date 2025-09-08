晴時多雲

〈財經週報-投資趨勢〉從「一個人的武林」看台股創高：結構分化催生投資新趨勢

2025/09/08 05:30

投資人應避免過度期待資金寬鬆所帶來的牛市，要找到能夠穿越景氣循環的優質資產。（中央社資料照）投資人應避免過度期待資金寬鬆所帶來的牛市，要找到能夠穿越景氣循環的優質資產。（中央社資料照）

■王紹宇

近期台股加權指數屢創歷史新高，市場投資氣氛熱絡。在這片榮景之下，兩個顯著的結構性訊號正悄然浮現，不僅揭示了當前市場的潛在挑戰，更預示著一個投資新賽局的來臨。

第一個是，基本面與股價走勢的顯著背離。數據顯示，無論是台灣、美國乃至全球，企業盈餘（EPS）的成長動能開始紛紛出現回落趨勢，但股市卻反其道而行，不斷向上突破。此現象反映了當前市場的評價體系，已由基本面驅動，轉向由流動性預期與未來題材所主導。

第二則是市場廣度（Market Breadth）的極端收斂。儘管加權指數在少數權值龍頭股的帶領下持續攀升，但整體市場中，股價能站穩在200日長期均線之上的公司比例，卻處於歷史相對低檔（前次低檔水準市出現在2020以及2022年，約莫20%左右，目前水準大致為25~30%）。這意味著漲勢高度集中，形成「指數強、個股弱」的分化格局，多數企業並未分享到指數創高的果實。

這場由少數企業獨舞的「一個人的武林」，核心驅動力來自兩個層面：一是市場對聯準會（Fed）降息的強烈預期；二是人工智慧（AI）產業所帶來的結構性增長。然而，這兩大支柱的穩固性，值得我們更深入地進行評估。

就貨幣政策而言，市場對降息的樂觀情緒可能需要更審慎的評估。最新的美國經濟數據顯示，第二季GDP年化季增率上修至3.3%，企業投資回溫，消費支出亦保持韌性。在經濟仍展現軟著陸格局、勞動市場緩步轉為溫和、通膨壓力亦尚未完全解除的情況下，聯準會大幅降息的空間與急迫性恐怕有限。投資人應多加警惕，避免過度期待資金寬鬆所帶來的全面性牛市，反而增加預期未兌現時，所面臨評價修正的風險。

其次，必須正視產業結構的巨大分歧。AI產業的成長動能確實卓越，從數據來看，台灣7月份的資通與視聽產品出口額，已從過去約190億美元的平台，一舉躍升至240億美元，這預示著相關供應鏈的營收動能至少能延續到明年中。同時，觀察台積電（2330）、博通等關鍵企業的庫存週轉天數，仍維持在相對低位，證明這股AI需求並非短期泡沫，而是具有實質支撐的長期趨勢。

AI萬丈光芒 反無凸顯傳產黯淡無光

然而，AI的萬丈光芒，卻也反襯出其他領域的黯淡。放眼全球，從美國趨緩的消費需求，到台灣非電子產業居高不下的庫存，再到中國高度依賴少數「新質生產力」產業支撐的工業增長，都揭示了一個現實：這是一場非對稱的復甦，多數傳統產業仍在景氣的谷底徘徊，全球經濟呈現出一定程度的脆弱性。

未來投資決勝點 精準佈局優質企業

當市場的漲勢高度集中在單一引擎，一個「選股不選市」的時代已經來臨，過去那種依賴指數型產品就能輕鬆獲利的策略，在當前極端分化的市場中，將面臨嚴峻挑戰。未來的投資決勝點，不再是判斷大盤漲跌，而是精準佈局具備長期競爭力與實質成長動能的優質企業。

未來在管理投資組合時的核心理念。在一個分化的市場中，單純依循市值大小進行配置的傳統策略，無可避免地會過度曝險於少數幾家巨型企業，同時，僅考量市值因素更難以挑選出基本面優質或是產業趨勢上的績優股。因此，我們透過多因子選股模型，維持一定龍頭股權重，更致力於發掘那些被市場暫時忽略、但基本面扎實、具備長期成長潛力的「隱形冠軍」。

台股創高的榮景值得肯定，但我們更應看清其背後的結構性轉變。這不是一個可以盲目任意投資的時代，而是一個考驗專業、眼光與耐心的「個股殊死戰」。投資人除了需要堅定指數化投資的信心，更要想方設法深入產業細節，利用不同標的、產品的特性，在分化的浪潮中，找到真正能夠穿越景氣循環的優質資產。

（作者為富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人）

