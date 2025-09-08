晴時多雲

〈財經週報-國際展望〉 全球市場風向轉變 資產配置密切追蹤總經變化

2025/09/08 05:30

聯準會主席鮑爾在Jackson Hole央行年會暗示，將開啟降息大門，激勵股債市上揚。（路透）聯準會主席鮑爾在Jackson Hole央行年會暗示，將開啟降息大門，激勵股債市上揚。（路透）

■張宇翔

2025年夏季，全球正處於多重變局之中，金融市場走勢有別於以往典型的淡季格局，多個股市正展現上漲動能。從美國的政策轉向到亞洲的經濟韌性，再到歐洲的通膨壓力減緩，投資人需重新審視資產配置策略，以應對日益複雜的總體經濟環境。

美國總統川普推動新一輪關稅政策，將有效關稅率推高至約19%，儘管實際觀察值可能低於15%，因供應鏈重組與需求轉向有望抵消部分影響，惟整體關稅仍較之前為高，不僅逐漸拖累消費者及企業信心，並對美國房地產與勞動市場造成壓力。全球經濟面臨潛在放緩可能，其影響有待觀察。

鮑爾暗示開啟降息大門 股債市同步上揚

另外，政治壓力使聯準會（Fed）內部出現分歧，部分官員主張降息以應對政治壓力與經濟疲弱。8月底，聯準會主席鮑爾於Jackson Hole央行年會發言，暗示將開啟降息大門，激勵股債市同步上揚。隨著降息預期上升，美國2年期公債殖利率下滑至3.58%，10年期美債殖利率下滑至4.16%。儘管美國通膨仍有上升壓力，聯準會政策框架將轉向關注就業市場的下行風險。

歐洲方面，東亞地區商品因美國關稅而轉向銷往歐洲市場，導致商品供應過剩，進一步壓低通膨，預期歐洲央行將維持每季降息節奏，最終利率可能降至1.75%。通縮壓力有望促使部分國家（如德國）進行財政改革，包括增加國防支出等改革方向，將改變歐洲資產的風險與回報特性，為投資人提供新的配置機會，惟仍須留意貿易摩擦與歐元升值仍可能成為企業獲利的潛在壓力。

中國經濟在貿易協議休戰後展現更高的穩定性，儘管內需復甦進度仍緩，出口與工業活動表現超出預期。中國股市有明顯資金流入，近期表現亮眼，顯示市場對政策穩定與經濟復甦的信心。中國政府採取「維穩」策略，目標增長約4.5%，並透過針對性財政刺激支持家庭消費。若第四季出現下行壓力，亦可能加碼推出更多財政寬鬆政策。

新興市場政府債 有投資機會

此外，在全球貿易協議相對溫和的背景下，新興市場有望帶來投資機會，尤其是新興市場本地貨幣政府債券，而拉丁美洲地區更是提供了具有吸引力的評價和實質收益率。同時，降息週期、美元疲弱以及資金流入為新興市場貨幣提供了支撐。

整體而言，全球總經環境的變化將直接影響資產配置策略。整體股票維持中立評等，儘管下行風險有所緩解，但近期反彈已將風險性資產推至高評價水準；信用債方面，投資等級債券的利差縮窄，在基本面依然穩健、總收益率仍具吸引、且利率下降的前提下，更看好非投資等級債的風險報酬，尤其短期非投資等級債券。在美國政策不確定性、歐洲通膨下行、中國穩中求進的背景下，分散投資、密切追蹤央行動向，將是下半年資產配置的重要關鍵。

（作者為富達國際基金經理）

