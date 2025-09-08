〈財經週報-看盤焦點〉短線震盪無須擔憂 逢低布局AI相關類股

台股跟隨美股走勢轉趨高檔震盪，短期內若股市出現回檔整理，將是逢低進場的好時機。（歐新社）

■陳茹婷

上週台股跟隨美股走勢轉趨高檔震盪，加權股價指數在2萬4千點附近進行整理。雖然就短線而言，指數在相對高檔會面臨較大的獲利了結壓力，但聯準會（Fed）可望於9月中降息的利多亦帶動低檔買盤，大盤可能出現拉回但回檔幅度應不深；就中長期而言，AI需求與成長力道強勁，2026~2027年企業獲利前景看好，台股長多格局不變。因此，短期內若股市出現回檔整理，將是逢低進場的好時機，建議聚焦AI相關族群，包括晶圓代工、晶片測試、晶片散熱、高速傳輸板材等。

利空無感 台股續往高點挺進

台股自4月低點反彈以來，加權指數的漲幅約4成，7月美國對等關稅底定以來，市場其實不缺負面訊息，例如台灣面臨高於日本及韓國的關稅稅率20%，以及企業第二季財報因美元走弱而出現匯損等，但台股對這些利空無感，持續往高點挺進。究其原因，一方面可能與不少投資人自4月賣出持股後即未再進場，對於利空消息自然無感，另一方面，也跟投資人認為目前的市場環境不會像4月股災時那麼嚴重。

不過，短線盤勢確實出現過熱的跡象，例如部分基本面不夠扎實的個股，近來受到投資人對於相關題材想像空間的買盤帶動，股價出現超漲的情形。目前市場在預期聯準會即將降息的期待下，或許仍有衝高的機會，惟在美國正式降息後，有可能因利多出盡而拉回，因此，投資人應有居高思危的心理準備。只是，目前難以判斷大盤是否會出現明顯的回檔，加上明、後年的前景樂觀看待，投資人若擔心拉回，可以先賣出三成持股，並在低檔時回補，如果是長期投資且不會因回檔整理出現財務壓力的投資人，可以繼續持有，無須調節持股。

美下週降息機率高 多頭行情可望延續

中長期而言，台股的表現持續看好。首先，從產業基本面來看，AI成長趨勢延續，且已經有企業透過提供AI服務獲利或者導入AI後降低營運成本，我們也看到美國大型CSP增加資本支出，這個趨勢將促使尚未使用AI的企業感受到壓力並開始投入資金，因此將有更多的企業開始使用AI。再者，資金面也有利股市。聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會的演說已經釋放鴿派訊號，即使近期美國經濟數據多空參半，但調查顯示多數分析師認為下週FOMC降息機率頗高，預期今年有望降息2碼，明年4~6碼，資金行情即將展開，股市多頭行情可望延續。

此外，美國在2026年11月即將迎來期中選舉，川普政府為了讓共和黨在國會大選勝出，政策面的變數應會比今年少，屆時美元走勢與關稅的影響力也會更小，整體而言應有利於美股表現，對於台股也是另一項利多。由於看好2026~2027年的股市前景，無論投資人是否會在現階段股市位於相對高檔時小幅調節持股部位，在今年底前均應將持股回補至滿水位，以迎接明、後年的多頭行情。

（作者為野村優質基金經理人）

