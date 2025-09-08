〈財經週報-台股熱點〉台廠大進補 功率元件全年展望正向

功率元件概念股股價與營收

人工智慧（AI）正逐步改變功率電子產業，應用於設計與能效最佳化，不僅能強化即時監測、預測維護，也加速新產品設計與上市時程。儘管目前應用佔比規模較大的車用市場，今年受到美國關稅與政策走向影響，但台系供應鏈出貨動能相對穩定，加上產品組合優化，支撐全年展望正向。

觀察上週相關個股走勢回溫，朋程（8255）單週上漲15.91%，週線連2紅；強茂（2481）週漲幅13.19%，週線連5紅；德微（3675）、台半（5425）分別上漲5.94%與5.06%；業者指出，電動車持續普及，加上充電基礎建設擴張，是推動功率電子需求的重要動能，整流二極體、MOSFET、IGBT等關鍵元件皆可望隨之受惠。

研調機構MarketsandMarkets報告指出，全球功率電子市場規模在2024年估計為553.2億美元，預計將由2025年的517.3億美元成長至2030年的674.2億美元，2025至2030年間的年複合成長率為5.4%。

供應鏈指出，除了車用市場之外，近年再生能源、智慧電網併網需求快速增加，也帶動逆變器、轉換器與各類設備模組的應用，加大功率元件採用力道；另一方面，工業自動化與消費性電子持續升級，對高效能電源管理的依賴度愈來愈高，靜電保護元件滲透率受惠提升，同樣成為市場推升的驅動力。

從終端品牌客戶對於永續發展的期待角度來看，業者看好碳化矽、氮化鎵等新材料導入亦成趨勢，支撐小型化、高效能功率解決方案。朋程歐洲碳化矽專案下半年切入驗證階段，國內市場的儲能新品則於本月出貨；台半於重點區域聚焦汽車、工業、電信及照明等領域，優化產品結構；強茂深化與全球車廠與Tier 1供應商的合作，進一步擴大市場占有率。

