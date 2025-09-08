〈財經週報-台股熱點〉國防預算利多激勵 軍工造船股火力全開

軍工造船概念股股價與營收

記者王憶紅／專題報導

在明年國防預算達9,495億元、占GDP達3.3%歷史新高的題材帶動下，軍工股近期表現凌厲。上週輪到造船業發動，其中，台船（2208）上週股價連拉2根漲停，週五盤中也一度攻上漲停24.9元，創下2023年9月中旬以來新高價，週漲幅達20.63%；而龍德造船（6753）上週五股價也一度攻上漲停191元，創歷史新高價，週漲幅達12.46%。

無人艇帶衝 台船、龍德水漲船高

市場人士指出，無人艇題材近期才發酵，因此台船、龍德造船上週股價漲幅較高，而在政策加持，以及台北國際航太暨國防展將於18日登場下，軍工股股價欲小不易。

明年國防預算中，海軍統籌耗費180億元，採購攻擊型自殺無人艇，初步規劃分5年獲得1,320艘，未來分別將配置在海軍濱海作戰指揮部、陸戰隊與陸軍特戰部隊運用。業內人士指出，目前預算已送進立法院，預期9月中開始審查，通過後，明年開始執行，而在經過海軍的公開說明，公布規格、交期後，船廠才會評估是否有利潤，以及訂定投標策略。

台股中具有建造無人艇能力的有台船、龍德造船以及雷虎（8033）。

台船在9月18日航太國防展將發表首款殺手級應用FRP研發（纖維強化塑膠）「奮進魔鬼魚」；龍德造船則發表自製黑潮無人船等無人載具；以及雷虎的無人艇「海鯊號SeaShark 800」都將在航太國防展登場，將努力爭取海軍訂單。

其中，龍德造船在手訂單80億元，其中80-90%都是軍艦，包含中科院發包龍德製造無人船船殼載台2艘等，預計今年第四季交船，海軍高效能艦艇後續艦第二批量產5艘、6艘布雷艦約15億元等，預計明年底前交付完畢，訂單能見度至2027年。

