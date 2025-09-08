〈財經週報-特化股〉台特化擁關鍵性材料 法人喊買

台特化去年獲利創新高，股價強強滾。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

特殊氣體概念股股價與營收

去年9月20日以每股110元掛牌上櫃的台特化（4772），今年8月底股價已來到292元，再加上6月底斥資30億元併購弘潔科技65.22%股權。法人最新報告給予「買進」評等，目標價上看365元。

台特化成立於2013年，為半導體特殊氣體及半導體特用化學材料的專業廠商，主要產品矽乙烷應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵性材料。

法人分析，台特化為目前全球能自行合成矽乙烷的四家廠商之一，年產能今年初自26.4噸提升至30噸，另外三間廠商為法國液空（Air Liquide）、日本三井化工（Mitsui Chemicals）、韓國SK Materials。至於矽乙烷用於半導體產業的化學氣相沉積製程（CVD），經由擴散（Diffusion）反應生成矽化合物薄膜，製作電子電路的介電層膜，較傳統上使用矽甲烷具有更高薄膜的緻密度、更好的平滑度、較高的沉積速率，擁有良好摻雜兼容性及低沉積溫度優勢，能協助先進製程突破物理上的限制。

AHF通過客戶驗證 貢獻營收

此外，台特化去年下半年正式推出蝕刻特氣產品AHF（無水氟化氫），今年上半年已通過客戶驗證、開始貢獻營收，在高階蝕刻氣體佈局邁出關鍵一步。法人也認為，AHF主要競爭對手為日本廠商，因同時具備半導體、化學武器用途被視為戰略資源，大部份國家皆進行出口管制，而台特化AHF產品有助於降低地緣政治與供應鏈中斷風險，雖然今年營收佔比仍低，但隨主要客戶先進製程擴張、2奈米產品下半年量產，帶動需求量顯著增加，預期AHF將於今年第四季、明年開始放量，樂觀看待AHF的營收成長潛能。

