〈財經週報-特化股〉太陽能廠進軍AI新材料 國碩、勤凱發熱

2025/09/08 05:30

國碩進軍散熱元件市場，自研「Di-Fin 直接成型鰭片技術」。 （資料照）國碩進軍散熱元件市場，自研「Di-Fin 直接成型鰭片技術」。 （資料照）

記者張慧雯／專題報導

散熱概念股股價與營收散熱概念股股價與營收

不只塑化廠朝半導體材料、氣體等領域靠攏，太陽能廠也不遑多讓。太陽能模組廠國碩（2406）8月宣布其自行開發的「Di-Fin直接成型鰭片技術」導入工研院所開發的冷板散熱技術中，股價隨即從12元左右連續大漲站上20元之上；此外太陽能導電漿廠勤凱（4760）也同樣進軍AI新材料， 新開發的先進封裝CoWoS散熱材料TIM1散熱膏已送樣封測大廠進行驗證，有機會成為新的散熱材料，股價也一度狂飆超過200元。

勤凱股價一度狂飆超過200元

國碩表示，「Di-Fin直接成型鰭片技術」採用鑽石磨料進行高精度加工，可精密成型高深寬比、一維或二維排列鰭片，搭配工研院所開發的散熱技術，包括直接液冷（Direct Liquid Cooling）、浸沒式散熱（Immersion Cooling）、VC均溫板（VC Heat Spreader）等，目前雙方正在討論技術合作，以及進行後續測試驗證。

此外，國碩集團旗下碩禾（3691）8月中旬也宣布正式取得美國上市公司Parker Hannifin Corporation旗下AI伺服器液冷管接件指定客戶的經銷權。碩禾子公司華旭（6682）轉投資設立碩通散熱，打造AI伺服器散熱零組件的加工與測試服務平台，碩通建置完整且先進的組裝與測試產線，專注於高精度加工與品質驗證，產品主要供應一線AI伺服器品牌客戶，碩禾也積極轉型朝AI方向前進。

勤凱副董莊淑媛則指出，每一代新的AI晶片就需要更高效率的散熱方式，國際材料大廠都有開發相關產品，但先進封裝產品需經反覆認證，認證時間比特用化學品更長，而勤凱近年來積極打入CoWoS供應鏈，一舉獲得多項認證機會，若順利導入將對未來營運帶來重大改變。

