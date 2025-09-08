晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-特化股〉AI PC訂單發酵 汎瑋能見度續升

2025/09/08 05:30

電子機能材料概念股股價與營收電子機能材料概念股股價與營收

記者張慧雯／轉題報導

看好導熱膜、EMI屏蔽材料、超薄吸波材需求持續增長，汎瑋董事長李家旺預期，下半年營運表現有機會優於上半年。 （記者張慧雯攝）看好導熱膜、EMI屏蔽材料、超薄吸波材需求持續增長，汎瑋董事長李家旺預期，下半年營運表現有機會優於上半年。 （記者張慧雯攝）

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今年7月宣布順利打入全球智慧手機龍頭品牌旗下最新PC系列產品供應鏈，股價也從50元左右，一度站上60元大關之上，看好導熱膜、EMI屏蔽材料、超薄吸波材需求持續增長。汎瑋材料董事長李家旺預期，下半年營運表現有機會優於上半年，為全年穩健成長奠定基礎。

汎瑋材料成立於1992年，去年9月掛牌上櫃，以製造電子功能性材料為主，包括分為導電散熱EMI、絕緣類、網紗及透氣膜類、連接類、緩衝類、汽車類、保護膜類、印刷類等9大應用面，產品可用於包含手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴式裝置、電動車、醫療、生活家電等。

汎瑋打入智慧型手機供應鏈

汎瑋材料今年7月宣布打入全球智慧型手機龍頭品牌商旗下最新PC系列產品供應鏈。法人預估，汎瑋材料下半年來自筆記型電腦、利基型產業應用的訂單營收比重將明顯增加。

李家旺指出，隨著AI PC與電競筆電市場快速成長，品牌廠商對產品設計的要求正全面升級，除追求高效能運算與即時處理能力外，產品也朝向更輕薄化、模組化與邊緣運算效能最佳化的方向演進，進一步推動筆電、平板、PC等結構向高密度、高效散熱模組化設計發展，帶動導熱、導電與吸波等電子功能材料的技術門檻大幅提升。

由於汎瑋擁有高導熱、可微型化與高延展性的專利材料技術，運用導熱石墨膜、吸波材與導熱矽膠等核心產品組合，搭配自行開發的多項關鍵製程技術與設備專利（如自動折彎機、圓刀模與多層次貼合技術），可協助客戶優化材料整合流程、簡化組裝工序，成功壓低成本、提升良率與產能彈性。

李家旺認為，汎瑋的製程整合能力正好呼應品牌廠在AI PC時代對材料模組化、輕薄化與在地化運算效能的高度要求，未來進一步擴大AI與高效能筆電市場的產品滲透率；法人則預估，汎瑋第3季客戶端需求能見度有機會持續提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財