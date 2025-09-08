晴時多雲

〈財經週報-特化股〉特化股跟著護國神山吃香喝辣

2025/09/08 05:30

新應材董事長詹文雄看好2026年營運會更好。（記者張慧雯攝）新應材董事長詹文雄看好2026年營運會更好。（記者張慧雯攝）

記者張慧雯／專題報導

特用化學股今年以來股價表現特用化學股今年以來股價表現

AI帶動半導體產業持續向上，成為台灣經濟成長的支柱，而傳統產業只要跟得上護國神山的腳步，也能分得一杯羹，無論是先進製程專用的特殊氣體、先進封裝材料、高階玻纖布等，因此不管是塑膠股、化學股甚至玻璃股，只要跨入半導體新材料，春天也就跟著來了。

根據國際半導體產業協會（SEMI）統計，去年全球半導體材料市場達675億美元，年增3.8%。而台灣市場達201億美元，連續15年居全球之冠。

護國神山帶旺 特化族群題材看俏

過去所謂「特用化學概念股」，以永光（1711）、長興（1717）、中華化（1727）、勝一（1773）、國精化（4722）、新應材（4749）、三福化（4755）、南寶（4766）、晶呈科技（4768）等為主，近年來包括上品（4770）、台特化（4772）陸續掛牌上市，化工股給投資人的印象不再只是傳產股，已晉身為護國神山群的一員，讓市場對於特化族群更為矚目。

烏俄開戰氖氣斷氣 晶呈炙手可熱

有趣的是，過去特化品產量不多、需求量也不高，但隨著先進製程需求持續成長，往往突然一個事件立刻造成斷鏈。舉例來說，烏俄大戰讓產量全球第一的氖氣斷供，專門製造半導體製程中所需特殊氣體的晶呈科技突然變得炙手可熱。

去年永光則因面板級扇出型封裝（FOPLP）族群正紅，連帶光阻劑需求持續增溫，傳出打進群創（3481）FOPLP供應鏈，股價也一度狂飆。

玻纖布概念股火紅 台玻股價翻倍

至於今年初則因台積電（2330）等晶圓代工廠及相關封裝廠積極擴充CoWoS產能，切入CoWoS材料的三福化、新應材、台特化、晶呈科、永光、中華化也跟著暴漲一波；若說到今年7、8月最火紅的則是「玻纖布」概念股，傳產股中玻璃股台玻（1802）、塑膠股南亞（1303）股價也全都活了起來，台玻股價甚至翻倍，連帶台塑四寶也跟著翻身。

法人分析，無論是傳統化學產業或是塑膠股、玻璃股，只要能研發成功、順利轉型，未來都有機會在半導體、先進塑料及循環經濟領域佔有一席之地，長線成長潛能值得投資人期待。

