最低工資審議下旬登場 聚焦月薪調幅追時薪

2025/09/07 05:30

最低工資九度調漲後，打工時薪族每天工作八小時、月休十日，可領到超過三萬元工資，較最低月薪還要高。（資料照）最低工資九度調漲後，打工時薪族每天工作八小時、月休十日，可領到超過三萬元工資，較最低月薪還要高。（資料照）

最低工資連九漲

月休十日打工贏過基本薪

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會將於九月下旬召開，有審議委員建議，先前最低工資（基本工資）連九漲，累積時薪漲幅高於月薪漲幅十五．四％，有必要「校正回歸」，即月薪漲幅應該追上時薪，以避免正職缺工加劇，出現勞動結構失衡、影響整體經濟穩定；但據透露，因川普「對等關稅」衝擊傳統產業，無薪假蠢蠢欲動，如何調整才能兼顧產業發展及勞工生計，這項建議恐怕很難在這次審議會通過。

最低工資九度調漲後，今年月薪為二萬八五九○元、時薪為一九○元，打工時薪族每天工作八小時、月休十日，可領到超過三萬元工資，較最低月薪還要高，出現年輕人寧可打工不願正職的現象。

審議委員解釋，之前考量時薪工作者沒有年終獎金等相關福利，且需要時薪人員時段，大多是最忙、工作強度最大，理應給予較高的報酬，因此將月薪金額按時數換算後再「乘以一．一」，才出現數度時薪調幅高於月薪，長期累積後差距越來越大。

根據統計，自二○一六年以來，月薪自二萬八元調至今年的二萬八五九○元，總調幅約四十二．九％；時薪由一二○元調至一九○元，總調幅約五十八．三％，差距達十五．四％。

學者背景的審議委員憂心，因社會型態改變，年輕人的工作觀念及需求轉變，偏好從事工作時間自由的就業型態，投入兼職的勞工逐年增加，若月薪與時薪差距持續拉大，將出現正職缺工加劇，使勞動結構失衡、影響整體經濟穩定。

有委員建議，或可從「月薪漲幅高於時薪」的方向思考，但評估雇主團體恐無法接受，且不管怎麼調，全時及部分工時勞工都會有一方不滿意，這將是審議會最難解的議題。

