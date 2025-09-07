川普簽署命令 45項關鍵產品關稅豁免

美國總統川普五日簽署行政命令，針對與美國就鎳、黃金等金屬及醫藥化合物與化學品等工業產品出口達成協議的貿易夥伴，最快八日提供部分關稅豁免。（法新社）

與美達成貿易協議國家受惠 最快八日實施

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普五日簽署行政命令，最快八日對與美國達成鎳、金、鎢等其他金屬，以及藥品成分、化學品之工業出口協議的貿易夥伴，提供部分關稅豁免，同時對矽膠產品課徵關稅。

路透報導，最新行政命令列出超過四十五類商品，若盟邦與美國簽訂框架協議，降低川普的「對等關稅」，以及依據國家安全法二三二條款課徵的關稅，即可享有零關稅待遇。該命令讓美國的關稅符合其在貿易架構協議中的承諾，美國與日本、歐盟等盟友之前已達成相關協議。

降稅條件

無法在美種植、開採或生產

川普上任七個月以來，大幅提高關稅，以重塑全球貿易體系、降低美國貿易逆差，並迫使貿易夥伴在談判中讓步。川普簽署該行政命令時說，他降低關稅的意願取決於「貿易夥伴在其與美國達成的對等關稅協議上，做出的承諾範圍與經濟價值」，以及美國的國家利益。

該命令涵蓋「無法在美國種植、開採或自然生產」，或者產量不足以滿足美國需求的產品。一名白宮官員也說，此行政命令為一些農產品、飛機與零組件以及用於製造藥品的非專利成分，創造新的關稅豁免空間。

他補充，對於與美國達成對等關稅協議的國家，美國貿易代表、商務部與海關可直接豁免所涵蓋的進口產品關稅，而無須川普簽署新的行政命令。

相關零關稅產品包括石墨、各類的鎳，後者是生產不鏽鋼與電動車電池的關鍵原料，以及用於學名藥的化合物，包括麻醉藥利多卡因（Lidocaine）及醫療檢測試劑。

該行政命令也涵蓋各類的黃金進口，從粉末、金箔到金條，其中金條主要進口自瑞士，瑞士尚未與美國達成貿易協議，仍面臨三十九％的高關稅。幾週前美國海關與邊境保護局裁定對進口金條課徵關稅，引發交易員震驚以及市場混亂。

該命令也撤銷天然石墨、釹磁鐵、發光二極體（LED）的關稅，並取消先前對部分塑膠與太陽能板關鍵材料多晶矽的關稅豁免。

