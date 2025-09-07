晴時多雲

歐盟重罰Google 川普嗆關稅報復

2025/09/07 05:30

歐洲執委會五日以Google濫用其市場主導地位，使自家廣告交易平台獲得競爭優勢為由，重罰Google三十五億美元，為歐盟第二高的反壟斷罰款。（路透）歐洲執委會五日以Google濫用其市場主導地位，使自家廣告交易平台獲得競爭優勢為由，重罰Google三十五億美元，為歐盟第二高的反壟斷罰款。（路透）

「不允許歧視性行為」 揚言啟動301條款調查

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐洲執委會五日以Google濫用其市場主導地位，使自家廣告交易平台獲得競爭優勢為由，重罰Google三十五億美元，為歐盟第二高的反壟斷罰款。美國總統川普揚言對歐盟啟動三○一條款調查，該結果恐導致美國對歐盟課徵新關稅。

Google遭罰35億美元 歐盟第二高反壟斷罰款

華爾街日報報導，歐盟反壟斷專員里貝拉五日指出，Google濫用其在第三方網站與應用程式上買賣數位廣告的主導地位，將業務推向自己的廣告交易平台。歐盟給與Google六十天提出解決該利益衝突的計畫，並補充，其初步意見是Google必須剝離部分相關業務；Google指裁定有誤，且加諸不合理的罰款，強調將提出上訴。

儘管網路用戶難以察覺，但Google的廣告科技工具支撐大部分數位廣告的買賣。廣告營收雖在Google總收入的占比逐漸下滑，但仍是搖錢樹，廣告收益約占Google第二季七一○億總營收的十％。

判決顯示，儘管川普政府的施壓加劇，但歐盟仍不願放棄其對美國科技巨頭實施嚴格反壟斷措施的努力。里貝拉說，該判決「再次確認歐盟對落實競爭法的明確承諾」。

這項判決是在一項長達四年的調查後做出的，也是歐盟以濫用主導地位為由對Google裁決第二高的罰款；二○一八年歐盟以安卓系統綁定Google服務為由，裁罰四十八．四億美元。

美國總統川普強烈抨擊該裁決，他在社群媒體上發文說，「這比之前對Google與其他美國科技公司開出的眾多罰款與稅賦還高，非常不公平，美國納稅人無法容忍！正如我之前說的，我的政府不會允許這些歧視性行為繼續存在」。

他威脅說，如果歐盟不撤銷對Google的罰款，將啟動三○一條款調查，以抵銷對美國企業施加的不公平處罰。

美國與歐盟七月才達成一份關稅協議，據此，歐盟輸往美國的產品將課徵十五％關稅，目前歐盟尚在等待美國落實其汽車關稅降至十五％的承諾。川普上月再度揚言，將對實施數位稅或其他傷害美國科技公司規則的國家課徵額外關稅。

