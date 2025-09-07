台灣中油誠信論壇 聚焦廉能供氣、燃氣永續

台灣中油舉辦「廉能供氣．燃氣永續」企業誠信論壇，邀請法務部廉政署、高雄地方檢察署等單位指導以及天然氣產業鏈業者參與。（台灣中油提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣中油舉辦一一四年「廉能供氣．燃氣永續」論壇，邀請法務部廉政署、高雄地方檢察署等單位指導及天然氣產業鏈業者參與，聚焦產業誠信治理、風險挑戰與永續契機，期望能夠上下齊心，共同建構透明、廉能且安全的治理環境，同時也展現台灣中油對誠信經營的承諾。

台灣中油近年與油氣產業、上下游夥伴及廉政署、檢調機關合作，持續辦理「供應商誠信經營理念宣導」活動，期能發揮提升廉能治理的正面影響力。

天然氣作為國家淨零轉型的重要橋接能源，台灣中油已建構完整的輸配氣網路，未來透過北（觀塘）、中（台中）、南（永安及洲際）四座接收站分區供氣相互備援，可確保國家能源安全。

鑒於誠信治理是奠定國家關鍵基礎建設成功的基石，這次論壇除邀請高雄地檢署檢察長黃元冠、廉政署南部地區調查組組長許嘉龍等人蒞臨致詞，強調企業提升誠信法遵的重要性，也邀集天然氣客戶與協力廠商逾百人參與，致力達成「廉能供氣」目標。

台灣中油副總經理黃榮裕表示，中油採行三大方向以實踐誠信經營承諾，一是制度先行，針對輸儲建設、採購及重大工程等高風險環節建立更嚴謹的內控制度，二是跨域協力，與廉政署、檢調機關合作建立採購廉政平台，透過外部專業監督提升透明度，三是文化扎根，持續推動廉政教育與誠信文化，將誠信內化為核心價值。

論壇除了專題講座、企業誠信治理經驗分享以及專家與談之外，並針對「天然氣產業鏈誠信治理風險挑戰與機會」及「企業誠信治理與ESG」的議題熱烈交流，與會者一致認為，透明資訊、跨部門協作監督，以及業者自律、公部門把關，是推動廉能供氣與企業永續的關鍵。

台灣中油期以透過公私部門齊心努力，打造透明、安全、值得信賴的天然氣供應產業鏈，為我國能源安全、廉能治理及永續發展奠定堅實基礎。

