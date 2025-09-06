晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》本業業外皆美 jpp-KY近5個月大漲近2倍

2025/09/06 05:30

jpp-KY受惠新併購子公司Segnere正式納入合併報表，及AI伺服器機櫃出貨量持續放大，8月合併營收達3.2億元，再創單月歷史新高。（jpp提供）jpp-KY受惠新併購子公司Segnere正式納入合併報表，及AI伺服器機櫃出貨量持續放大，8月合併營收達3.2億元，再創單月歷史新高。（jpp提供）

記者王憶紅／特稿

具軍工、AI雙題材的jpp-KY經寶精密（5284），8月21日公布第二季財報後，股價開始向上攻堅，本週三公布8月營收後，隔天股價一度攻上319.5元，創下歷史新高價，本週股價漲幅8.56%，但若從4月股災低點107元計算，近5個月漲幅最高達1.98倍。

jpp-KY雖然因8月歐洲地區放暑假造成約減少60%工時，對8月的航太業務造成影響，但受惠歐洲第四家新併購的子公司Segnere正式納入合併報表，以及AI伺服器機櫃出貨量持續放大，當月合併營收達3.2億元，月增2.9%、年增53.58%，不僅再創單月歷史新高，更是連4個月創新高，累計1～8月營收22.91億元，年增54.7%。

法人指出，隨著歐洲暑假結束，加上Segnere貢獻營收，預期9～11月jpp-KY營收續寫新高的機率相當高。

jpp-KY第二季每股稅後盈餘2.1元，上半年每股稅後盈餘4.61元。值得注意的是，jpp-KY7月與亞馬遜完成土地交易，預估扣除稅率、仲介費用後，稅後處分利益達1.5億泰銖，約台幣1.36億元，每股貢獻約2.64元，在第三季一次性認列下，單是業外獲利，就勝過第二季表現，且第三季單月營收頻創新高下，業內、業外皆美。

jpp-KY指出，隨著Segnere持續挹注，加上機櫃合作夥伴已租賃臨時噴漆線以提升整體產能，AI伺服器相關業務出貨能量將持續擴大，同時，BBU（電池備援模組）產品預計第四季正式量產，將成為推動營收成長的重要新動能。三大法人僅外資著墨較多，6月以來累計買超逾5200張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財