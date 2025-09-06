飆股幕後》本業業外皆美 jpp-KY近5個月大漲近2倍

jpp-KY受惠新併購子公司Segnere正式納入合併報表，及AI伺服器機櫃出貨量持續放大，8月合併營收達3.2億元，再創單月歷史新高。（jpp提供）

具軍工、AI雙題材的jpp-KY經寶精密（5284），8月21日公布第二季財報後，股價開始向上攻堅，本週三公布8月營收後，隔天股價一度攻上319.5元，創下歷史新高價，本週股價漲幅8.56%，但若從4月股災低點107元計算，近5個月漲幅最高達1.98倍。

jpp-KY雖然因8月歐洲地區放暑假造成約減少60%工時，對8月的航太業務造成影響，但受惠歐洲第四家新併購的子公司Segnere正式納入合併報表，以及AI伺服器機櫃出貨量持續放大，當月合併營收達3.2億元，月增2.9%、年增53.58%，不僅再創單月歷史新高，更是連4個月創新高，累計1～8月營收22.91億元，年增54.7%。

法人指出，隨著歐洲暑假結束，加上Segnere貢獻營收，預期9～11月jpp-KY營收續寫新高的機率相當高。

jpp-KY第二季每股稅後盈餘2.1元，上半年每股稅後盈餘4.61元。值得注意的是，jpp-KY7月與亞馬遜完成土地交易，預估扣除稅率、仲介費用後，稅後處分利益達1.5億泰銖，約台幣1.36億元，每股貢獻約2.64元，在第三季一次性認列下，單是業外獲利，就勝過第二季表現，且第三季單月營收頻創新高下，業內、業外皆美。

jpp-KY指出，隨著Segnere持續挹注，加上機櫃合作夥伴已租賃臨時噴漆線以提升整體產能，AI伺服器相關業務出貨能量將持續擴大，同時，BBU（電池備援模組）產品預計第四季正式量產，將成為推動營收成長的重要新動能。三大法人僅外資著墨較多，6月以來累計買超逾5200張。

