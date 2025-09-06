財經青紅燈》防詐與擾民的天平

台新銀行表示，協助政府打詐、防詐，減少民眾遭詐騙蒙受損害，該行對部分帳戶進行管制，或許造成部分客戶不便。（記者王孟倫攝）

詐騙集團猖獗橫行，衍生出許多社會問題，早已成為台灣的「全民公敵」，但是越打越詐、詐團不停翻新招式。換個角度看，打擊詐騙立意良好，「防詐」與「擾民」之間也必須取得平衡，若是一味凍結帳戶，將反詐成本逕行轉嫁給守法民眾身上，防詐不成反而變成是「擾民」。

近來許多民眾或消費者群起抱怨，個別銀行太積極嚴格執行防詐措施，動輒凍結帳戶反而成擾民行為，如何在「防詐」與「擾民」間取得平衡，往往僅是一線之隔；更有民眾投訴，帳戶只是久未使用，就無端被列為「警示戶」，還得親自臨櫃處理，痛罵銀行業怎會變得如此不知變通呢？

面對這類問題，金融機構理應要以實務經驗，採取「比例原則」，也就是依照事情的性質不同，避免過度管制，就是「不能一竿子打翻一船人」，當防詐與擾民衝突時，就容易引發「眾怒」，主管機關理應不該讓銀行業處理起來綁手綁腳，也就是原則得明確、裁罰要寬容。

舉例來說，銀行為了防堵人頭帳戶，針對一段時間未交易的客戶祭出凍結手段，包括自動櫃員機交易或網銀交易都會被限制，民眾只能攜帶個人證件臨櫃辦理解凍；銀行業為了落實主管機關的防詐與打詐要求，不僅增加時間成本與不方便，累積民怨也由第一線業者來扛。

加強全國打詐力道，無論是主管機關或銀行業者，都有共識且積極落實，如何在落實防詐、打詐與避免擾民中找到平衡點，第一線的金融機構有責，但相關主管機關也不該卸責。（王孟倫）

