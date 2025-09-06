晴時多雲

盤勢分析》量能放大 可望挑戰新高

2025/09/06 05:30

台股昨日收在最高位置，台積電回神領漲台股，外資期現貨樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。（中央社）台股昨日收在最高位置，台積電回神領漲台股，外資期現貨樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。（中央社）

美國小非農數據低於市場預期，顯示美國勞動需求疲軟，推升投資人9月降息預期心理，美股四大指數齊揚，標準普爾500指數再創新高，台股多頭找到機會反攻，台積電（2330）、聯發科（2454）兩大權值股領軍，中小型電子股百花齊放，半導體、記憶體、光學、BBU（備援電池模組）等相關個股強攻，金融股表現亦不俗，多頭企圖再戰歷史新高，加權指數終場大漲314.73點，收在昨日最高點24494.58點，成交量約4248億元。

三大法人昨合計買超329.8億元，其中外資大買282.8億元、投信賣超4.7億元、自營商買超51.7億元；外資台指期淨空單昨減少2199口，累積外資期貨淨空單約2.13萬口。

群益期貨分析，台股昨日早盤開高後，盤中一路震盪走高，終場收在最高位置，台積電回神領漲台股，外資期現貨樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面目前台股呈現W多方型態，短線一旦突破8月27日頸線位置，台股將隨量能放大走出明顯波段趨勢。

中信投顧指出，台股資金輪動結構轉趨改善，台股震盪盤堅再上攻，短線題材強勢股仍顯活潑，選股不選市，採取價差操作，後續觀盤重點宜留意費城半導體指數季線保衛戰以及外資回補延續性。

統一證券認為，外資空單已無炒匯疑慮，目前空單水位顯示外資並非看空台股，但投信已連續多日賣超，中小型股雖有題材挹注，但高位階易有獲利調節，建議分批布局不追高。（記者卓怡君）

