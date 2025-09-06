晴時多雲

南山人壽永續健康趨勢論壇／掌握長壽紅利 人生無往不利

2025/09/06 05:30

南山人壽盛大舉行永續健康趨勢論壇，左起為南山人壽總經理范文偉、倫敦商學院經濟學教授Andrew J.Scott、南山人壽董事長尹崇堯、金管會主委彭金隆、前立法院長王金平、衛福部政務次長呂建德、今周刊發行人梁永煌、關渡醫院院長陳亮恭、今周刊研發長王之杰等。（南山人壽提供）南山人壽盛大舉行永續健康趨勢論壇，左起為南山人壽總經理范文偉、倫敦商學院經濟學教授Andrew J.Scott、南山人壽董事長尹崇堯、金管會主委彭金隆、前立法院長王金平、衛福部政務次長呂建德、今周刊發行人梁永煌、關渡醫院院長陳亮恭、今周刊研發長王之杰等。（南山人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕迎接長壽新時代來臨，南山人壽與《今周刊》5日攜手舉辦永續健康趨勢論壇，以「百歲人生．有備而來」為主題，吸引超過千人到場，並邀請全球長壽研究領域權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott）來台發表專題演講，期盼接軌國際長壽趨勢，集結台灣產官學各界力量，呼籲每個人從即刻起，就為自己的百歲人生作好準備，掌握長壽新紅利！

南山人壽董事長尹崇堯指出，不應該用負面角度看待人口高齡化，反而應視為新的機會與契機，對於未來可能長達100年的新人生，應預作準備，如發展中國家有所謂的「人口紅利」，隨著平均壽命延長、生產力延續，台灣在進入超高齡社會後，亦可創造出「長壽紅利」，為經濟注入新動能，倡議國人應重視健康要與壽命一同延長，好好變老，才能真正擁有百歲人生。

作為台灣最大的獨立壽險公司，南山人壽期望成為長壽社會的永續健康領航者，透過商品及服務，從事後理賠，向前延伸到事前健康促進，南山人壽的商品也將與時俱進，長年期保單的保障期間將拉長到被保險人100歲，同時將強化生存保險金的給付功能，因應被保險人的人生階段變化，加倍給付還本金，以更貼近長壽社會下的保障需求，並提醒客戶提早準備、儲存健康資本，讓百歲人生，有備而來。

安德魯．史考特來台分享全球長壽新趨勢，提出全球已進入「第二次長壽革命」，傳統的「求學－工作－退休」三階段人生架構有所改變，每個人的生命歷程將朝向多階段、多角色發展。他也與南山人壽董事長尹崇堯、關渡醫院院長陳亮恭共同對談，從國際趨勢、風險管理、醫學專業等不同角度，討論當人類壽命不斷延長，應該如何規劃人生，以及「保險」在長壽新人生所扮演的新角色，精采的與談也為台灣迎向超高齡社會帶來新思維與啟發。

