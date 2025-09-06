新iPhone帶動供應鏈 鏡頭大廠先受惠

新iPhone拉貨，供應鏈包括鴻海、大立光、玉晶光營收動能陸續增溫。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕新iPhone拉貨，供應鏈包括鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）營收動能陸續增溫，其中大立光、玉晶光先受惠，8月營收同步月增2位數百分比，鴻海則預期後續進入傳統旺季，營運將逐漸加溫。

大立光 8月營收月增10%

大立光公告8月營收59.68億元，月增10%、年減15%，玉晶光8月營收26.99億元，月增13.27%、年增2.23%。儘管玉晶光僅稱後續拉貨動能需看客戶銷售狀況而定，不過大立光預估，9月客戶拉貨動能將勝8月。

9月美系品牌大廠蘋果（Apple）的iPhone 17上市，第三季是供應鏈傳統旺季，尤其法人、研調機構都指出，iPhone 17全系列機款的攝影系統升級，包含前鏡頭解析度升級至24MP、後鏡頭則全面提升至48MP，成為供應鏈光學廠利多。

鴻海 8月營收年增10.61%

至於鴻海公告8月營收6065億元，月減1.2%、年增10.61%，鴻海表示，8月仍然受到新台幣匯率波動影響，倘若單月營收以美元計價，相較於7月則呈現持平；以旗下4大類產品來看，雲端網路產品、元件及其他產品都呈現了強勁的月對月成長，電腦終端產品約略月減，消費智能產品則呈現衰退。

鴻海管理階層指出，後續雲端網路產品出貨將大幅提升，主要受惠於AI伺服器大量出貨，預料第三季將保持強勁的成長動能，且包括iPhone在內的資通訊產品進入傳統旺季，有利營運逐漸加溫，單季業績可望呈現季增、年增態勢，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化帶來的影響。

