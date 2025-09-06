地方反彈觀園超高壓變電所／台電︰桃園用電成長 是全台平均10倍

觀園超高壓變電所可效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園、中壢等區域的供電品質，降低停電事故的風險。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕桃園市因台商回流帶動電力需求，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」，卻引發地方反彈。台電強調，觀園超高壓變電所將直接引進大潭電廠電力，可有效縮短電力輸送距離，並提升區域供電穩定度，且滿足未來航空城等產專區、桃竹苗大矽谷計畫等重大建設所需電力，為當地半導體、AI及資通訊等產業鏈提供穩定電力，有利於構築完整的科技產業生態系。

目標穩定航空城、大矽谷等產專區供電

桃園市近十年用電戶數成長達十七．四％，用電量達二七一億度，約占全國十一％，用電成長率十一．四％，更遠高於全台的一．二％。台電北區施工處副處長林健民指出，桃園頂湖、龍潭超高壓變電所均已無法再擴增，因此強韌電網計畫中列入興建觀園超高壓變電所。

請繼續往下閱讀...

台電解釋，目前大潭電廠發出電力經由新竹湖口竹工變電所，再送至桃園龍潭變電所，最後才分配至南桃園各區域型變電所，長距離輸送不僅電力耗損，也增加事故風險；而觀園超高壓變電所鄰近負載中心，可直接引進大潭電廠的電源，配送到區域變電所，有效縮短電力輸送距離，降低耗損，並強化觀音、大園與中壢等供電品質並降低停電風險。

台電表示，因計畫尚在用地變更前置作業，完備法定程序之後，一定會公開向地方說明。林健民強調，變電所的用地是透過公開徵求取得，最快明年底變更完成，預計二○二七年施工，力拚二○三一年完工。

台電補充說，觀園超高壓變電所將採用新一代「屋內型」設計，主要電力設備均設置於兩棟建築物內部，並具備多重安全防護措施，確保周遭安全無虞，且與鄰近住宅的最小距離達八十九公尺，電磁場已衰減到微乎其微；周邊輸電線路也全面地下化，深入地下二十至四十公尺，不影響地面景觀與安全。

