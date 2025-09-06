晴時多雲

經部推關稅協助方案 金屬、機械業申請最多

2025/09/06 05:30

因應美國加徵關稅，經濟部八月七日起開放受理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大支持方案，累計超過七百件上網或臨櫃申請。圖為經濟部長龔明鑫與產業界座談。（資料照）因應美國加徵關稅，經濟部八月七日起開放受理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大支持方案，累計超過七百件上網或臨櫃申請。圖為經濟部長龔明鑫與產業界座談。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應美國加徵關稅，經濟部八月七日起開放受理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大支持方案。經濟部表示，相關申請已依從寬、從簡、從速等原則辦理，累計超過七百件上網或臨櫃申請，其中以金屬與機械業受關稅影響最大、提出申請最為踴躍。

已受理逾700件申請

經濟部長龔明鑫上任以來，密集與七大工商團體及中南部相關產業座談，特別關注機械、工具機、水五金、塑膠與扣件等業者需求。業界建議政府在審查時應依產業別分組，以確保各行業公平獲得補助，同時也希望在採購國產設備達一定比例時可爭取加碼支持。經濟部強調，相關意見已經納入後續政策規劃。

經濟部說明，目前四大方案申請情況顯示，外銷貸款優惠保證已核保八件，核保保證金額約二億五三七二萬元，核保融資金額二億八七六○萬元；中小微企業多元發展貸款則以批發業及金屬製造業為主，累計申貸一二○件，金額十一．三億元；研發轉型補助已有二五二件申請案，以機械業最多，其次為金屬製品業；另，爭取海外訂單則湧入三二一件申請，主要集中在機械設備、民生用品及金屬製造業。

經濟部已要求所屬法人與執行單位，協助業者釐清市場布局、提供技術支援，協助研發新產品或拓展海外市場，並將持續推廣並協助更多業者投入申請。業者如有貸款或技術升級問題，可撥打專線或可至台美關稅談判及產業支持方案網站查詢。

