非農就業雪崩 美本月降息板上釘釘

美8月僅新增2.2萬非農就業人口，遠低於道瓊預期的7.5萬人，進一步增添勞動市場疲軟跡象。（法新社）

8月僅新增2.2萬人遠低預期

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部統計局（BLS）昨公布，八月僅新增二．二萬非農就業人口，從七月上修後的七．九萬人大幅下滑，也遠低於道瓊預期的七．五萬人，失業率則從七月的四．二％上升至四．三％，進一步增添勞動市場逐漸疲軟的跡象，升高本月聯準會（Fed）降息預期。

失業率上升至4.3％

這是上月公布七月就業報告後，美國總統川普開除前BLS局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）以來，第一份的就業報告，引發各界關注。川普指控七月的報告不僅顯示就業市場疲軟，也大幅下修五、六月的新增就業人口，有數據造假之嫌。

請繼續往下閱讀...

下修6月就業為淨流失1.3萬人

川普任命智庫「傳統基金會」的經濟學家安東尼（E.J.Antoni）接替麥肯塔佛，效忠川普的他曾批評BLS數據遭政治扭曲。根據昨公布的報告，七月新增就業人口上修六千人至七．九萬人，六月則從新增一．四萬就業人口下修為淨流失一．三萬人，為二○二○年十二月以來首見下滑。

該報告也顯示招聘速度放緩，平均工時月增○．三％，符合預期，年增三．七％，略低於預期的三．八％增幅。

求職網站Glassdoor首席經濟學家Daniel Zhao說，「就業市場正處於停滯狀態。勞動市場失去動能，八月的報告顯示我們正朝向動盪發展，沒有達成軟著陸」。

聯準會官員越來越憂心勞動市場的疲軟，聯準會主席鮑爾在上月全球央行年會上，以勞動市場的風險作為今年可能降息的原因；聯準會官員預定本月中旬召開政策會議。

鮑爾當時指出，美國勞動市場進入勞動供需雙雙放緩的「奇特平衡」；川普的移民政策正抑制勞動力的供應，而企業透過減少招聘與提高員工工作效率來提升績效。

專家：就業市場疲軟 關稅恐是推手

惠譽美國經濟研究主管索諾拉指出，較預期疲軟的就業報告，幾已篤定本月將降息○．二五個百分點（一碼），連續四個月製造工作的流失尤其引人注目，很難否認關稅的不確定性不是就業市場疲軟的主要推手。

美國主要股市早盤上漲，道瓊漲逾一三○點，標普五百、那斯達克分別上漲○．四％、○．七％，費城半導體漲近二％，台積電ADR漲一．六五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法