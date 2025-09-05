三星分食蘋果CIS訂單 聯電ISP間接大進補

業界傳出，三星的CIS相關的ISP也將委由聯電代工，由於蘋果iPhone手機年銷售超過2億支，三星的CIS搭配ISP數量可觀，有助聯電明年下半年營運。 （記者洪友芳攝）

聯電︰不評論單一客戶

〔記者洪友芳／新竹報導〕迎接川普推動「美國製造」，三星將為蘋果明年新手機在美國德州廠代工生產影像感測器（CIS），牽動CIS相關的代工版圖重整。半導體業界傳出，日本索尼（Sony）不再是蘋果的獨家影像感測器供應商，三星分食到至少三分之一的CIS代工商機，而聯電（2303）是三星CIS搭配影像訊號處理器（ISP）代工廠，也將配合接單生產，有助挹注明年下半年營運。

對於業界傳言，聯電表示，不評論單一客戶。不過業界指出，川普祭出關稅大戰，「美國製造」成趨勢，蘋果於8月上旬宣布將與三星在美國德州奧斯汀晶圓廠合作，生產製造包括iPhone在內的蘋果裝置產品晶片，目前得知三星將為蘋果明年的iPhone 18生產新一代影像感測器，因目前獨家供應商Sony在美國沒設廠，三星約分食到至少三分之一的CIS代工訂單。

業界認為，三星將為蘋果明年新手機在美國德州廠代工生產CIS，這恐牽動CIS相關的代工版圖重整，因Sony的影像感測器委由台積電（2330）代工，台積電原本規畫興建熊本二廠導入先進製程6奈米，但傳出動工時程延後，量產時程也傳出延緩1年半，但並未獲台積電證實。

合作多年 明年下半年顯現

三星在CIS搭配ISP與聯電合作多年，目前聯電在南科廠採22/28奈米生產；三星將替蘋果代工生產部分的新一代CIS，估至少分食三分之一，業界傳出，三星的CIS相關的ISP也將委由聯電代工，由於蘋果iPhone手機年銷售超過2億支，三星的CIS搭配ISP數量可觀，有助聯電明年下半年營運。

聯電昨公告8月營收為191.59億元，月減4.39%、年減7.2%，呈現月、年雙減，再度失守200億元大關；聯電7、8月合計營收為391.99億元，若要追上第2季營收587.6億元，9月營收需達195.6億元；聯電累計前8月營收為1558.16億元，年增1.86%。

