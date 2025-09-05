房產業︰3族群房貸荒難解

財政部表示，目前新青安已核貸尚未撥款共一．二萬件、金額一二○○多億元，將不計入不動產放款限制。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院拍板新青安房貸排除於銀行法第七十二條之二限制之外。多數房產業者認為，房市迎來久違好消息，可解讀為房市管制已近尾聲；但換屋族與近年來湧現的交屋潮中，不符合新青安的購屋族仍占相當比例，這群人恐仍處於「房貸荒」。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明指出，目前看來，有三大購屋族群房貸仍有待解決，例如首購族三年前買進預售屋的總價雖未達豪宅限貸門檻，但交屋申貸鑑價卻超過門檻，最終只能貸到總價的三成；第二類是換屋族的一年內切結，銀行實際承作意願非常低；第三類是今年進入史上最大交屋潮，估十五萬戶要交屋，不小比例是當初買進都更、危老案者，絕大多數不符合新青安，也將面臨房貸荒難題。

請繼續往下閱讀...

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，新青安方案排除在限額之外，可讓低迷的房市氛圍稍微緩和，推出總價一二○○萬元以內住宅及相關區域因而受惠。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛直言，真正首購族當然鬆口氣，但央行信用管制非全面性鬆綁，房市價量修正趨勢不變。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，放寬措施也只有符合資格者才能申請，且主要由公股銀行承作，民營銀行仍受到管控，只能說這是「沒魚蝦也好」；可先觀察央行第三季理監會後的動向，是否意味房市管控已逼近尾聲，得再觀察一段時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法