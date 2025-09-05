「租賃條例」修法 房東漲租半年前告知

租賃條例修正草案要求房東若要漲租金，須提前半年告知，而續約租金漲幅要以房租指數年增率來設定。（記者徐義平攝）

保障3年租期 續約漲租不得超過當月房租指數年增率

〔記者鍾麗華、徐義平／台北報導〕行政院院會昨通過「青年婚育租屋協助專案」，除拍板「婚育宅」加碼措施外，也將推動「租賃住宅市場發展及管理條例」修法。內政部次長董建宏在院會後記者會表示，將在九月底把修正草案送到行政院，未來房東若要漲租金，須提前半年告知房客，且續約租金漲幅不得超過通知當月的房租指數年增率。

拒房客申請租金補貼 房東將挨罰

租屋若糾紛 政府將提供免費調解

內政部將提出租賃條例修法，包含保障三年租期、續約租金漲幅不得超過通知當月的房租指數年增率、若房東拒絕房客申請租金補貼與遷入戶籍將受罰；另租屋若有相關糾紛，政府將提供免費調解。董建宏表示，本月會積極與外界溝通，預計九月中提內政部部務會議討論，修正草案月底提報行政院後，再請立法院審議。

董建宏解釋，修法將要求房東若要漲租金，必須提前半年告訴房客，且租金漲價比率要以通知當月房租指數作為漲幅依據，相關公式會在與外界溝通後訂定。對於要求租約保障三年，董建宏說明，房客享有訂約及續約合計三年租期，主要是社宅一次租約也是三年，延長再加三年，希望租屋權益與權利是同步的，房東、房客在租屋第一年若相處愉快，續約就是兩年。

但房仲業者質疑，要求租約保障三年，可能會影響部分不是長租房東的意願，例如打算一年後出售或者換屋的房東就會受到影響；另長期以來房租指數年增率都偏低，且租金調漲有市場機制，供需關係自然會決定租金水準。

