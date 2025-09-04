京東擬併電子零售巨頭 德啟動國安審查

德國政府正在調查中國電商巨擘京東併購德國電子零售集團Ceconomy的交易，是否對國家安全構成風險。（路透資料照）

預估交易規模逾787億

〔編譯盧永山／綜合報導〕《法新社》報導，德國政府正在調查中國電商巨擘京東併購德國電子零售集團Ceconomy的交易，是否對國家安全構成風險。這是中國企業企圖投資歐洲最大經濟體德國，卻遭官方審查的最新案例；近年來，中國企業發起的多筆交易，都被柏林當局以國家安全為由縮減規模或直接擋下。

京東七月宣布，已與Ceconomy簽署併購協議，後者是德國兩家大型零售商MediaMarkt與Saturn的母公司，這項交易估值達二十二億歐元（約七八七．八億台幣）；這項協議尚未定案，但Ceconomy的管理高層已建議股東接受併購案。

在德國左翼黨（Die Linke）國會議員布雷默（Anne-Mieke Bremer）提出質詢，質疑這筆交易的潛在風險後，德國經濟部證實，已對此案展開正式審查，目前仍處於初期階段。

德國經濟部答詢時表示，審查工作將評估此案是否會影響德國或其他歐盟國家的公共秩序或安全。MediaMarkt與Saturn擁有上千家電子零售門市，且許多門市分布在德國，也遍及其他歐洲國家，並經營網路銷售平台。

布雷默表示，這筆併購案不僅關乎企業的資產負債表，也涉及數位主權、供應安全和民主監督。

近年來，中國在德國的投資屢踢鐵板。二○二二年中國國有航運業者中國遠洋海運（COSCO）曾試圖收購漢堡港多數股權，但因國安問題引發激烈爭議，最終僅被允許購買比原計畫更少的股權。

同在二○二二年，德國政府也以國家安全和防止敏感技術流向中國為由，封殺兩家德國半導體製造商與中國企業的交易，分別是中國賽微電子旗下子公司瑞典Silex收購德國Elmos晶片工廠，以及阻擋中國投資人對德國半導體公司ERS Electronic的投資。

