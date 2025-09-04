台積中廠占比僅2.6％ 撤VEU衝擊遠低韓廠

美國政府撤銷台積電在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可VEU，對營運影響有限。（彭博資料照）

〔記者洪友芳／綜合報導〕對於美國政府撤銷台積電在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可VEU（驗證後最終用途），半導體供應鏈廠都認為，南京廠僅占台積電產能一小部分，若維持現狀不再擴產，研判對台積電未來營運影響有限。

三星、SK海力士中國產能上看45％

外媒報導，相較之下，SK海力士在中國的DRAM占全球產能三十五％至四十％，儲存型（NAND）快閃記憶體占四十％至四十五％；三星電子在中國約有三十％至三十五％的NAND快閃記憶體產能，韓廠對中國依賴程度遠高於台積電。

台積電上海八吋廠以成熟製程為主，南京十二吋廠以十二／十六奈米製程為主，月產能約四萬片，因設備早已折舊攤提完畢，又有穩定的客源投產，兩座廠皆持續處於獲利狀態。

台積電今年上半年認列中國（上海）子公司、南京子公司稅後純益分別為新台幣五十五．九六億元及一四四．三九億元，占整體獲利比重僅二．六％；十六／二十奈米生產分布台灣及中國，第二季營收占比約七％，主要營收及獲利還是以先進製程貢獻居多，三、五、七奈米先進製程的營收比重合計達七十四％。

台積電指出，已接獲美國政府通知，南京廠的VEU授權將於十二月三十一日正式撤銷，正評估相關情況並採取適當措施，包括與美國政府保持溝通，但台積電仍將全力確保南京廠的持續運營。

設備、材料業者指出，美中地緣政治嚴峻，台廠在中國擴產幾乎已停止，如今美國祭出新令，對台積電影響有限，若維持現狀繼續生產，對供應商也沒多大差異。

