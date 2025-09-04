聚焦四主軸 林宜敬︰壯大AI軟體生態系

數位發展部新任部長林宜敬。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕數位發展部新任部長林宜敬昨表示，面對全球數位競爭加劇，數發部將以「推動AI（人工智慧）產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」及「強化數位政府建設」為主軸，攜手產官學研，打造創新、安全且以民為本的數位國家。

林宜敬指出，AI正快速改變全球產業格局，將持續透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，建構一個健康的軟體產業生態，協助產業提升能量，並促進國際合作，打造可持續發展的軟體環境。

他強調，台灣擁有實力堅強的資安軟體產業，亦是全球衛星供應鏈中不可或缺的環節，並與半導體等核心產業構成民主供應鏈的重要支柱，未來將持續推動資安產業成長，促使業者參與相關建設。

數發部也將從法律、科技及商業三管齊下持續推動防詐工作。法律面已完成打詐專法立法並實施廣告實名制；技術面建置「網詐通報查詢網」、導入物流隱碼、DNS RPZ及政府專屬簡訊短碼等機制；商業面則積極與Google、Meta、LINE等平台合作，促使其在防詐工作中扮演積極角色，提升整體防詐效能。

在數位政府建設方面，他表示，將推動以人生事件為中心的整合服務設計，導入AI技術提升行政效率，並持續推展「數位憑證皮夾」建置；數位憑證不僅是未來數位世界的基石，其「選擇性揭露」功能也將有效保障民眾隱私，憑藉其共通性，有望大幅提升台灣數位經濟運作效率。

