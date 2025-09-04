晴時多雲

挺廠商 經長︰不分高科技、傳統產業

2025/09/04 05:30

經濟部長龔明鑫昨南下台南與業者座談時，戴起在地知名企業生產的眼鏡，表達支持。（記者吳俊鋒攝）經濟部長龔明鑫昨南下台南與業者座談時，戴起在地知名企業生產的眼鏡，表達支持。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒、黃佳琳／綜合報導〕因應美國對等關稅與二三二條款的挑戰，經濟部長龔明鑫昨續南下台南、高雄與業者座談；他強調，面對可能的貿易衝擊，政府已準備好了，除提出各項支持方案，也希望特別預算盡快通過，加大協助力道。

龔明鑫昨上午先前往台南歸仁，在萬國通路觀光工廠與塑膠業者座談。他指出，面對國際經貿變局，政府不會只偏好高科技產業，傳統產業、中小企業是台灣產業發展的根，更不可能放棄。他說明，目前的各項支持方案，至九月一日止，已有約一百案申請金融協助，二三六案申請協助研發轉型，通路布建的則近三百案，希望有需求的廠商，都可盡速洽詢。另，特別預算通過後，至少有九三○億元可協助產業，還有兩百億元可以外加，支持力道更大。

與會人士也暢所欲言，提出的意見包含電價凍漲、碳稅緩徵，補貼中小企業因為受到衝擊而減班的職員薪資，或是取消外籍移工聘用的比例限制，還有補助申請應區分產業類別，避免弱勢的傳產遭到排擠等。

扣件業盼營所稅降10～15％

在高雄與螺絲扣件業者的座談中，因台灣扣件類商品適用美國二三二條款，輸美關稅高達五十％，業者叫苦連天；和泰產業股份有限公司董事長詹榮典指出，目前扣件業面臨最大的困境，包含美國關稅、匯率、移工、水電等問題，希望政府能調降營利事業所得稅，與產業共體時艱，「至少降十至十五趴」，否則中小企業很難生存。

龔明鑫表示，扣件產業適用二三二條款，在對等關稅之前就受到衝擊，關稅現在已經拉到五十％，全世界都面臨這樣的關稅，最高的是中國將近一○○％，其他國家大概也都是五十％左右。政府將持續透過支持方案與特別條例預算，提供業者協助，並承諾金融機構「雨天絕對不會收傘」。

