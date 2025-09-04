晴時多雲

自由電子報
拚對等關稅翻案 川普提「加速裁決」

2025/09/04 05:30

美國總統川普表示，他的執政團隊最快三日向聯邦最高法院提出上訴。（美聯社）美國總統川普表示，他的執政團隊最快三日向聯邦最高法院提出上訴。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普的關稅政策掀起法律戰，川普二日表示，他的執政團隊最快三日向聯邦最高法院提出上訴，並要求該院「加速裁決」，以期推翻聯邦巡迴上訴法院上週所做出其多數關稅措施違法的裁決；他並說如果撤銷關稅，美國恐淪為第三世界國家。

川普在白宮表示，「我們將向最高法院上訴，有可能是明天（三日），因為我們需要一個更快的決定，我們將爭取加速裁決」，並說如果撤銷關稅，美國恐淪為第三世界國家。

聯邦巡迴上訴法院八月廿九日以七票對四票裁定，川普已逾越一九七七年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所賦予的權限，並稱他的對等關稅、以及對加拿大、墨西哥和中國的芬太尼關稅均於法無據，但同意關稅可以施行至十月十四日，給川普政府向最高法院提出上訴的機會。

川普的關稅政策是其經濟議程的重要支柱，聯邦巡迴上訴法院的裁決，為這些議程帶來新的法律不確定性，恐衝擊全球數兆美元貿易。

川普表示，這兩天股市下跌就是因為上述裁決，「股市需要這些關稅，他們想要這些關稅。」但市場認為，已開發市場的公司債銷售和預算疑慮，才是股市下跌的主因。

美國財長貝森特週一接受《路透》專訪，對最高法院將支持川普總統使用IEEPA對貿易夥伴徵收對等關稅表達信心；但強調如果敗訴，川普政府也有備份計畫，可能就是透過其他法規來維持關稅。包括可援引一九三○年「斯姆特—霍利關稅法案」第三八八條款，該法案允許總統對歧視美國商業的國家徵收五十％關稅五個月，但該條款不如IEEPA效率高且有力。

諾獎學者、卸任官員連署

反對川普開除Fed理事庫克

此外，包括諾貝爾經濟學獎得主哥爾丁（Claudia Goldin）、斯蒂格里茲（Joseph Stiglitz）在內的近六百名學者與卸任官員，二日連署聲援美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），強調Fed應有其獨立性，反對川普企圖將庫克撤職。

