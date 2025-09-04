晴時多雲

財經青紅燈》民俗月房市「詭」故事

2025/09/04 05:30

台北市北車商圈百億大案「基泰忠孝大樓」。（資料照，記者徐義平攝）台北市北車商圈百億大案「基泰忠孝大樓」。（資料照，記者徐義平攝）

一進入民俗鬼月，買氣低迷的房市又多了2件壞消息，第1件是新北市淡水小坪頂「八掛山」爛尾建案再加1；第2件更是弔詭，2023年10月熱炒的神秘李姓自然人、「賓利哥」買走台北市北車商圈百億大案「基泰忠孝大樓」，竟然因為買家付不出第3期價金而告吹。

賓利哥案總額高達125億元，只付了5%、約6.25億元價金，此交易案距離公告賣掉已近2年卻沒有過戶，而當時撮合該百億大案的業者並非房產界熟悉的5大行（商仲），而是公司地址登記在新竹市的烽盛土地開發顧問有限公司，種種跡象都顯得如此不尋常。

回顧該案出售歷程，較早時間點可回溯至2021年7月，當時採取公開標售方式，光是要參與投標的保證金就高達15億元，較後來賓利哥支付的價金還要高出1.4倍。

而在賓利哥買進基泰忠孝大樓之前，還有一棟國產實業大樓買賣案，總額高達65億元，當時公告的買家也是李姓自然人，但相隔半年之久，該大樓才過戶，且過戶對象不是李姓自然人，反而是法人秝新有限公司名下，且根據公告當時撮合國產實業大樓的業者是吉璘地產開發有限公司，該法人掛名董事就是賓利哥。

時序再拉回淡水小坪頂，似乎就是台灣房市千奇百怪現象的縮影，其中有總價600萬元、每坪單價還在1字頭的3房大樓住家，也有總價2.2億元、每坪單價貼近8字頭的高價住宅；甚至還有中國地產集團前董事長馮侖透過第三地轉進來台推出建案「萬通2011」，單價最高曾突破6字頭，最差時每坪曾跌破3字頭。而如今山頭上又多了一個地上28層、未完工的爛尾建案。（徐義平）

