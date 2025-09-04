晴時多雲

盤勢分析》月線又失守 短線嚴控持股

2025/09/04 05:30

投顧分析，近期須留意大盤出現過熱警訊，包含技術指標與量價結構呈現背離走勢，加上近10天內屢屢跌破月線，建議投資人操作上需嚴控持股水位，並留意盤勢調整風險。（中央社資料照）投顧分析，近期須留意大盤出現過熱警訊，包含技術指標與量價結構呈現背離走勢，加上近10天內屢屢跌破月線，建議投資人操作上需嚴控持股水位，並留意盤勢調整風險。（中央社資料照）

川普關稅裁決違法添亂、美債殖利率飆升，再加上台積電（2330）南京廠豁免遭撤銷，使得昨日台股早盤多在平盤上下震盪，所幸國防預算標案即將釋出，資金轉往軍工族群布局，終場加權指數上漲83.52點，收在24100.3點，成交量約3751億元。

在3大法人動向，外資昨買超82.23億元、投信賣超3.51億元、自營商買超24.21億元，合計買超102.93億元；外資台指期淨空單昨增加493口，累積外資期貨淨空單約2.47萬口。

保德信市值動能50ETF（009803）經理人張芷菱表示，台股回穩但指數仍未站回月線之上，若要維持多方氣勢，大盤必須盡速收復月線位置；另，近日中小型股回檔趨勢明顯，短線獲利了結賣壓有浮現跡象，但近期股市題材仍多，包括下週登場的蘋果新品發表以及國際半導體展開展等，預期短線指數以高檔震盪、類股輪動為主。

元大投顧分析，近期須留意大盤出現過熱警訊，包含技術指標與量價結構呈現背離走勢，融資餘額快速攀升且當沖比率居高不下，加上近10天內屢屢跌破月線，一改過去4個多月以來慣性，畢竟漲多就是最大風險，當指數來到高位，多方籌碼不斷堆疊，若有一點風吹草動都可能引發獲利賣壓，建議投資人操作上需嚴控持股水位，並留意盤勢調整風險。（記者張慧雯）

