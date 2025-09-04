緯創：第3季AI伺服器加速出貨 Q4更好

緯創認為，第三季AI出貨加速，第四季可望延續走強。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠緯創（3231）昨於投資論壇指出，自從2023年切入人工智慧（AI）關鍵客戶供應鏈之後，產品結構快速翻轉，資料中心動能明顯放大，形成新一輪成長曲線。公司將以「元件到系統、再到網通與售後」的端到端能力，強化在雲端服務供應商（CSP）與原始設備製造（OEM）兩端的市占率，第3季AI伺服器加速出貨，第4季表現可望延續走強。

資料中心產品占比已接近7成

緯創表示，目前個人電腦（PC）業務量體仍穩，但資料中心相較之下的成長速度更快，因此產品占比自然下修，PC自2023年的約48%降至今年上半年的26%，伺服器與儲存占比已接近7成。

緯創現以台灣新竹、高雄承接AI相關高階產品，美國新據點部分，今年4至5月2個廠房已完成交易與資格流程，首座工廠先行導入客戶，第2座視美國232條款關稅走向再定規模。緯創強調，海外成本除了來自僱用人工，關鍵更在供應鏈成熟度與學習曲線，因此後續會爭取在地化的採購與保稅規劃。

緯創認為，第3季AI產品出貨加速，第4季可望延續走強；筆電（NB）第3季需求尚穩。AI系統多為客戶供料與代工組裝，帳面毛利率較低，但隨規模擴大與製程效率提升，有助整體獲利品質。網通交換器兩個規模案已推進多年，預期明年初可開始帶來實質營收。

