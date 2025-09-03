財經青紅燈》新版財劃法的雙重不公

新版財劃法上路，2026年中央統籌分配稅款大增4165億元，其中以財源最充裕的台北市增加442億元最多，形成「富者愈富」的現象，凸顯水平分配的不公。（記者鄭琪芳攝）

新版財劃法上路，2026年中央統籌分配稅款大增4165億元，但中央政府大舉釋出財源，且普發現金需2360億元，加上因應美國關稅等編列特別預算，明年不得不擴大舉債4000億元，「肥地方、瘦中央」的作法，凸顯垂直分配的不公。另，各縣市中，以財源最充裕的台北市增加442億元最多，形成「富者愈富」的現象，凸顯水平分配的不公。新版財劃法的雙重不公，加上分配公式爭議，對中央及地方施政均造成影響，中央與地方應共同思考解決方案。

在野黨強推「財劃法」修法，甚至上演開會3分鐘將草案送出委員會的戲碼，倉促修法的結果，就是分配公式自相矛盾。新版財劃法規定，普通統籌稅款90.5%分配19縣市、2.5%分配離島3縣，但分配公式中，分子按本島及離島分開計算，分母卻按22縣市加總計算，導致明年統籌稅款有345.5億元無法分配，以離島3縣未能分配出去的數額較大，甚至連江縣分配金額較今年減少，財政部先以特別統籌稅款補足差額。

除離島3縣外，明年地方政府統籌稅款均大增，部分縣市甚至暴增2倍以上，而整體地方政府已連續6年出現財政賸餘，去年更賸餘818億元，明年再增加財源4165億元，地方財政相當充裕。然而，在野黨要求中央大舉釋出財源，中央與地方權責卻未調整，還要中央擴大財政支出，造成中央財政極大壓力。諷刺的是，在野黨一再要求中央普發現金，但當地方民代提案要求縣市政府普發現金時，財源暴增的縣市卻以財政困窘等理由回絕，在野黨的「雙標」可見一斑。

近幾年中央政府財政狀況雖有改善，但因應疫情、美國關稅等，政府編列特別預算，加上國防、社福等支出增加，國債仍持續增加，財政壓力不小。然而，在野黨一方面修法迫使中央大舉釋出財源，一方面要求中央擴大財政支出，導致中央不得不擴大舉債，對國家財政紀律及財政彈性造成嚴重衝擊。值此國際變局迭起之際，缺乏財政彈性的台灣如何因應重大挑戰？（鄭琪芳）

