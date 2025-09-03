晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》新版財劃法的雙重不公

2025/09/03 05:30

新版財劃法上路，2026年中央統籌分配稅款大增4165億元，其中以財源最充裕的台北市增加442億元最多，形成「富者愈富」的現象，凸顯水平分配的不公。（記者鄭琪芳攝）新版財劃法上路，2026年中央統籌分配稅款大增4165億元，其中以財源最充裕的台北市增加442億元最多，形成「富者愈富」的現象，凸顯水平分配的不公。（記者鄭琪芳攝）

新版財劃法上路，2026年中央統籌分配稅款大增4165億元，但中央政府大舉釋出財源，且普發現金需2360億元，加上因應美國關稅等編列特別預算，明年不得不擴大舉債4000億元，「肥地方、瘦中央」的作法，凸顯垂直分配的不公。另，各縣市中，以財源最充裕的台北市增加442億元最多，形成「富者愈富」的現象，凸顯水平分配的不公。新版財劃法的雙重不公，加上分配公式爭議，對中央及地方施政均造成影響，中央與地方應共同思考解決方案。

在野黨強推「財劃法」修法，甚至上演開會3分鐘將草案送出委員會的戲碼，倉促修法的結果，就是分配公式自相矛盾。新版財劃法規定，普通統籌稅款90.5%分配19縣市、2.5%分配離島3縣，但分配公式中，分子按本島及離島分開計算，分母卻按22縣市加總計算，導致明年統籌稅款有345.5億元無法分配，以離島3縣未能分配出去的數額較大，甚至連江縣分配金額較今年減少，財政部先以特別統籌稅款補足差額。

除離島3縣外，明年地方政府統籌稅款均大增，部分縣市甚至暴增2倍以上，而整體地方政府已連續6年出現財政賸餘，去年更賸餘818億元，明年再增加財源4165億元，地方財政相當充裕。然而，在野黨要求中央大舉釋出財源，中央與地方權責卻未調整，還要中央擴大財政支出，造成中央財政極大壓力。諷刺的是，在野黨一再要求中央普發現金，但當地方民代提案要求縣市政府普發現金時，財源暴增的縣市卻以財政困窘等理由回絕，在野黨的「雙標」可見一斑。

近幾年中央政府財政狀況雖有改善，但因應疫情、美國關稅等，政府編列特別預算，加上國防、社福等支出增加，國債仍持續增加，財政壓力不小。然而，在野黨一方面修法迫使中央大舉釋出財源，一方面要求中央擴大財政支出，導致中央不得不擴大舉債，對國家財政紀律及財政彈性造成嚴重衝擊。值此國際變局迭起之際，缺乏財政彈性的台灣如何因應重大挑戰？（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財