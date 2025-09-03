晴時多雲

8月銷量腰斬 電動機車陷苦戰

2025/09/03 05:30

受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，8月全台機車領牌數達6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數幾乎腰斬，陷入苦戰。（記者楊雅民攝）受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，8月全台機車領牌數達6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數幾乎腰斬，陷入苦戰。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到貨物稅減徵政策不明及農曆民俗月影響，根據監理站統計資料，8月全台機車領牌數6萬6631輛，年減3.98%，其中電動機車8月領牌數僅4227輛，幾乎腰斬，陷入苦戰。

領牌數僅4227輛 8月市占率縮減至6.3%

光陽董事長柯俊斌表示，電動機車目前最大的問題是「電池成本高、重量太重、行駛距離不足」，生產廠商及電池營運虧損嚴重，純電車經銷商經營不易，且很多年輕人把電動機車換回燃油車，二手電動機車沒有車行要承接。

根據監理站統計，8月三陽機車（SYM）領牌數3萬749輛，年增9.31%，市占率達46.1%；光陽機車（KYMCO）領牌數1萬6865輛，年增1.29%，市占率25.3%；山葉機車（YAMAHA）領牌數1萬1273輛，年減18%，市占率16.9%。

電動機車買氣則持續疲弱，8月全台領牌數僅4227輛，較去年同期大減47.3%，市占率縮減至6.3%，電動機車龍頭GOGORO領牌數2658輛，較去年同期衰退48%，市占率下挫至4%。

累計1~8月全台機車領牌數46萬2164輛，年減5.37%，其中三陽領牌數20萬6847輛，年增3.01%，市占率44.8%；光陽領牌12萬2051輛，年減6.89%，市占率26.4%；山葉領牌7萬8462輛，年減1.78%，市占率17%。

電動機車1~8月領牌數2萬9948輛，較去年同期的4萬9384輛年減39.36%；其中GOGORO前8月領牌數1萬8385輛，年減44.8%。

柯俊斌表示，今年前8月全台機車銷量仍較去年同期少2萬6213輛，但第4季可望受惠機車汰舊換新貨物稅減徵加碼激勵，全年領牌數應有機會比去年的75.2萬輛多，若要拚80萬輛，仍須有「促銷方案」才有機會。

