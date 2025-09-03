晴時多雲

化合物半導體／碳化矽有新出路 台積電擬用於改善散熱

2025/09/03 05:30

半導體業界傳出，台積電先進封裝的CoWoS需求激增，為解決CoWoS的矽中介板散熱問題，擬以碳化矽取代一般傳統矽晶圓，正積極向全球業界廣發英雄帖。（資料照，記者洪友芳攝）半導體業界傳出，台積電先進封裝的CoWoS需求激增，為解決CoWoS的矽中介板散熱問題，擬以碳化矽取代一般傳統矽晶圓，正積極向全球業界廣發英雄帖。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕化合物半導體碳化矽（SiC）將有新出路！半導體業界傳出，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）先進製程大接人工智慧（AI）晶片，搭配先進封裝的CoWoS需求激增，為了解決CoWoS的矽中介板（Interposer）散熱問題，積極對全球業界廣發英雄帖，號召設備廠與化合物半導體相關供應商，擬以12吋的單晶碳化矽取代一般的矽材料，因為單晶碳化矽的熱導係數約高出2到3倍以上。

解決CoWoS矽中介板散熱

對全球業界廣發英雄帖

前幾年當紅炸子雞的化合物半導體碳化矽、氮化鎵（GaN），近幾年在中國大力扶植與補助發展下，成為供給過剩的紅海市場。台積電於日前表示，經過全面性評估後，決定在未來2年內，退出氮化鎵市場。而在碳化矽領域，台積電雖然沒有投資與跨足，但在先進封裝CoWoS的矽中介板層，為了解決最頭痛散熱問題，傳出青睞用碳化矽取代一般傳統矽晶圓。

擬以碳化矽取代傳統矽晶圓

台積電先進製程進入「一個人的武林」，受惠AI晶片需求旺盛，訂單滿手，搭配AI晶片的獨門先進封裝CoWoS技術也正大幅擴產。業界指出，CoW就是將晶片堆疊在晶圓上，WoS就是基板上的晶圓，主要將系統單晶片（SoC）與高頻寬記憶體（HBM）設置在中介層上，透過金屬線、矽穿孔（TSV）等技術，連結下方基板，將多顆晶片封裝一起；但隨著GPU、CPU、HBM等晶片的功率越來越大，多顆晶片封裝在一起，產生的熱累加，使得散熱變成棘手問題。

半導體業界傳出，台積電為了解決CoWoS的矽中介板散熱問題，擬以12吋的單晶碳化矽取代一般的矽材料，因單晶碳化矽的熱導係數約高2到3倍以上。包括日商的新型雷射切割機、12吋碳化矽長晶、拋切割等供應鏈廠商，紛瞄準台積電的需求品質，力拚技術能打入台積電供應行列。

