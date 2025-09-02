財經青紅燈》AI眼鏡是救世主？

宏達電AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」昨日正式開賣。（宏達電提供）

宏達電（2498）上個月推出AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，昨天正式開賣，帶動宏達電股價半個月來漲幅約8成，除了宏達電之外，中國廠商、Meta+雷朋這幾年也陸續推出AI智慧眼鏡，銷售都報佳音，因此有研調機構認為，AI智慧眼鏡未來可能取代智慧手機，成為科技業的救世主。

雷朋Meta智慧眼鏡2023年推出，去年銷售100萬台，今年上半年就銷售百萬台，年增3倍，市占率超過73%，並預估未來5~10年內達千百萬人使用；而中國則有多家廠商推出智慧眼鏡，其中小米預估2027年年銷量達500萬台。

請繼續往下閱讀...

使用過智慧眼鏡的人稱讚它的方便性，搭配AI有很多功能，開箱文正面的描述很多，不過筆者上個月走訪裕隆城的雷朋眼鏡專賣店，店員表示目前NCC並未核准雷朋Meta智慧眼鏡在台灣銷售，說是因為隱私權的問題。

大家能想像戴這種智慧眼鏡的人跟你說話時正在錄影嗎？三五好友只是閒話家常，卻被有心人錄下來，光想就有點擔心，而根據使用過宏達電VIVE Eagle的人表示，這款智慧手機如果要照相時，它會閃光提醒；若要錄影，鏡框搭載拍攝提示LED提示燈，未配戴或指示燈被遮擋即停用錄影功能，防止誤拍、杜絕他人隱私權受侵害風險。

此外，根據使用過雷朋Meta智慧眼鏡的人表示，這款眼鏡每次錄影只能3分鐘，然後容量只能錄7段，而且錄影頗為耗電，充電時間也長，要長時間錄影並不適合。

其實歐美國家近視的人口並不多，為了要使用智慧眼鏡的功能而來配戴眼鏡，相信這樣的人是少數，所以看Meta的預測其實相當保守，就連近視人口很多的中國，小米預測的年銷量也僅500萬台。所以在隱私權、電池容量等諸多問題尚未解決前，所謂的智慧眼鏡充其量只算是新奇的影音眼鏡，要取代手機，還有很長的路要走。（陳永吉）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法