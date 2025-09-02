晴時多雲

7月大賺 帳面虧轉盈 新制勞退平均每人可分紅2228元

2025/09/02 05:30

新制勞退基金7月大賺943.8億元，今年前7月帳面收益已轉正為287.8億元，平均每位勞工帳面分紅2228元。（資料照）新制勞退基金7月大賺943.8億元，今年前7月帳面收益已轉正為287.8億元，平均每位勞工帳面分紅2228元。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕攸關一二九二萬勞工退休後分紅的新制勞退基金，今年前六月仍處虧損狀態，但七月大賺九四三．八億元，前七月帳面收益已轉正為二八七．八億元，平均每位勞工帳面分紅二二二八元。因八月全球股債齊揚，新台幣也走貶，勞動基金運用局預告，八月勞動基金收益有望創歷年單月新高，保守上看二五○○億元。

八月股債齊揚 台幣也走貶 勞動基金收益可望創單月新高

勞動基金運用局昨天公告勞動基金投資績效，截至今年七月底，整體勞動基金規模為七兆一○二四億元，七月帳面大賺一四八○．三億元，累計前七月的帳面收益為六四三．八億元。其中，規模四兆六五五五億元的新制勞退基金，七月大賺九四三．八億元，累計前七月的帳面收益為二八七．八億元、收益率○．六一％。

以新制勞退基金一二九二萬有效帳戶估算，至七月底，每位勞工帳面可分紅二二二七．六元，脫離上半年帳面虧損窘況。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年以來台幣升值逾八％拖累獲利表現，七月勞動基金收益達一四八○億元，幾乎全來自國內外股市的獲利；觀察八月各項指標，國內外股債均為正報酬，明顯較七月更佳，同時台幣兌美元回貶，預期八月收益將優於七月，甚至可望創下單月新高，保守上看二五○○億元，新制勞退收益也有望創新高。

勞動基金運用局提醒，新制勞工退休基金固定每年三月分配前一年度收益，且勞工須年滿六十歲才可請領，實際分配的收益金額，與個人帳戶內累計投資金額、投資年資有關；因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際配得的收益數也不同。

