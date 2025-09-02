晴時多雲

2大不確定性 8月PMI連3月緊縮

2025/09/02 05:30

中經院昨發布經季節調整後8月製造業採購經理人指數（PMI）47.9％、續跌0.1個百分點，連續3個月緊縮。（歐新社資料照）中經院昨發布經季節調整後8月製造業採購經理人指數（PMI）47.9％、續跌0.1個百分點，連續3個月緊縮。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅最終稅率未定，加上「二三二調查」牽動晶片關稅，干擾訂單與生產信心，製造業維持觀望氣氛。中經院昨發布經季節調整後八月製造業採購經理人指數（PMI）四十七．九％、續跌○．一個百分點，連續三個月緊縮，也是去年四月以來最快緊縮速度；未來六個月展望指數續跌○．七個百分點至三十七．六％，連續五個月緊縮。

中經院院長連賢明指出，對等關稅已上路，拉貨紅利消退，成本上漲反映至價格上一般費時三至六個月，接下來PMI會繼續下行還是持平盤旋，有待觀察。

產業衝擊差異化愈趨明顯

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，上半年關稅前拉貨潮下，PMI表現不錯，目前拉貨潮歇息，製造業狀況趨於「有點混亂」，產業衝擊的差異化也趨於明顯，AI相關、先進製程仍不錯，但成熟製程、汽車工業相當低迷。

中經院同步公布八月未季調非製造業NMI，雖連續六個月擴張，但指數續跌二．一個百分點至五十．七％；未來六個月展望指數回跌一．七個百分點至三十八．九％，連續六個月緊縮，也是非製造業自二○二三年六月以來，未來展望指數最長緊縮連續月份。

台灣對等關稅稅率暫定二十％，簡錦漢說，目前兩大不確定性，首先是美國聯邦上訴法院裁定，美國總統川普引用「國際緊急經濟權力法案」課徵關稅的作法不合法，若再度否決，川普可能會用其他手段強推關稅新政；其次是美國關稅的轉嫁效果，可能情境有二，一是進口商調高美國當地售價，市場需求就下降，二是要求出口商負擔部分成本，利潤受壓縮，任一情形都是負面。

