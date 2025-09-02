晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

考量關稅 經長︰最低工資公式今年未必適當

2025/09/02 05:30

經濟部長龔明鑫表示，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當。（記者王藝菘攝）經濟部長龔明鑫表示，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當。（記者王藝菘攝）

龔明鑫承諾反映業界意見 另溝通明年碳費是否緩徵

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅衝擊中小企業，工商團體認為，明年最低工資調漲應反映關稅影響，也盼碳費緩徵。經濟部長龔明鑫昨允諾，將向行政院反映產業立場，也會與勞動部及環境部溝通，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當，碳費則希望在長期淨零願景與短期挑戰之間取得平衡點。

龔明鑫昨在產業公協會交流會議後表示，雖今年總體經濟不錯，但實際狀況是高科技產業非常好，中小微企業與傳產受到很大影響，按照過往最低工資調整的公式來計算，漲幅會滿多。經濟部會與行政院及勞動部表達產業意見，「至少在今年來講不是那麼適當，我們會努力來爭取」。

工商界也希望明年碳費緩課，龔明鑫表示，長期願景淨零仍是重要目標，但關稅衝擊當前，長期目標與短期挑戰能否達到平衡，經濟部會向行政院反映產業需求，也會與環境部溝通。

產業支持方案50億 助購置國產化材料

電電公會理事長劉揚偉建議政府提出採購國產化的鼓勵政策，龔明鑫回應，韌性特別條例中的產業支持方案，額外編列五十億元汰舊換新經費，支持廠商購置國產化材料、設備。對電電公會規劃率供應鏈廠商赴海外設置科學產業園區，龔說政府也有同樣想法，會與公協會合作，並成立跨單位的專案小組推動。

另，龔明鑫昨在新任部長布達典禮後表示，關稅涉及層面複雜，美國提高關稅，就會影響訂單結構變化，例如某些產業雖在美國市場的關稅高一點，相對於某些競爭對手國高一些，「但如果這些競爭對手來搶占美國市場的話，非美國市場也空出很多機會，也值得我們去訴求多元市場，所以任何狀況都可以讓我們有路可以走、有策略可以因應」，並非關稅比較高就無路可走，要看各產業不同的狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財