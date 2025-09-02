考量關稅 經長︰最低工資公式今年未必適當

經濟部長龔明鑫表示，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當。（記者王藝菘攝）

龔明鑫承諾反映業界意見 另溝通明年碳費是否緩徵

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅衝擊中小企業，工商團體認為，明年最低工資調漲應反映關稅影響，也盼碳費緩徵。經濟部長龔明鑫昨允諾，將向行政院反映產業立場，也會與勞動部及環境部溝通，過去最低工資調整的計算公式，放到今年來看不是那麼適當，碳費則希望在長期淨零願景與短期挑戰之間取得平衡點。

龔明鑫昨在產業公協會交流會議後表示，雖今年總體經濟不錯，但實際狀況是高科技產業非常好，中小微企業與傳產受到很大影響，按照過往最低工資調整的公式來計算，漲幅會滿多。經濟部會與行政院及勞動部表達產業意見，「至少在今年來講不是那麼適當，我們會努力來爭取」。

工商界也希望明年碳費緩課，龔明鑫表示，長期願景淨零仍是重要目標，但關稅衝擊當前，長期目標與短期挑戰能否達到平衡，經濟部會向行政院反映產業需求，也會與環境部溝通。

產業支持方案50億 助購置國產化材料

電電公會理事長劉揚偉建議政府提出採購國產化的鼓勵政策，龔明鑫回應，韌性特別條例中的產業支持方案，額外編列五十億元汰舊換新經費，支持廠商購置國產化材料、設備。對電電公會規劃率供應鏈廠商赴海外設置科學產業園區，龔說政府也有同樣想法，會與公協會合作，並成立跨單位的專案小組推動。

另，龔明鑫昨在新任部長布達典禮後表示，關稅涉及層面複雜，美國提高關稅，就會影響訂單結構變化，例如某些產業雖在美國市場的關稅高一點，相對於某些競爭對手國高一些，「但如果這些競爭對手來搶占美國市場的話，非美國市場也空出很多機會，也值得我們去訴求多元市場，所以任何狀況都可以讓我們有路可以走、有策略可以因應」，並非關稅比較高就無路可走，要看各產業不同的狀況。

