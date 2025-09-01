晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-限貸週年〉建商喊鬆綁 央行9月理監事會議受關注

2025/09/01 05:30

央行房市管制措施如何拿捏，將成為9月理監事會的焦點。 （資料照）央行房市管制措施如何拿捏，將成為9月理監事會的焦點。 （資料照）

記者陳梅英／專題報導

今年以來受到房市管制措施以及國銀自主總量管制、金管會「銀行法」第72條之2限制，房市量能明顯萎縮，加上有建商財務不善情事傳出，業界要求央行放鬆管制聲浪不斷。然而，學界及央行理事也擔心過早鬆綁恐讓先前努力「前功盡棄」，呼籲外界勿對央行「道德綁架」，央行能否抗住壓力，9月理監事會議備受關注。

據了解，央行一直緊盯房市變化，並收集相關數據，第7波信用管制是否有調整必要，將在9月理監事會上進行討論。至於銀行不動產總量管制實施期間是到今年底，目前沒有提前結束的理由；年底是否鬆綁，則視不動產集中度改善情況以及房市是否朝健全方向發展。

總量管制是否鬆綁 視不動產集中度改善情況

而市場頻頻傳出央行將在理監事會評估將都更、危老等相關貸款排除在不動產集中度計算之外，已被央行否決。央行表示，都更、危老甚至都更衍生的整批分戶貸款，均為中長期貸款，承受房市景氣波動風險，若將其排除，將無法完全反應不動產相關貸款授信風險。

央行自2020年底配合行政院提出的「健全房地產市場方案」祭出第一波選擇性信用管制以來，至去年9月已經過7次調整，俗稱「第7波打炒房」。這段期間，房市曾在2023年上半年大幅降溫，但2023年8月新青安上路後，出現一波搶貸風潮，不少銀行因房貸逼近銀行法第72條之2規範的30%上限，或因內控考量自動踩煞車，並出現所謂「限貸令」，即銀行總行限制、暫停分行房貸放款。

央行擔心過多信用流向不動產、危及金融穩定，去年8月要求國銀根據自身經營情況提出不動產貸款量化改善方案，並給予一年又一季的調整期。今年以來，在央行房市管制措施發酵以及銀行法限制下，房市交易顯著降溫。

央行盼軟著陸 房市仍處調整階段

據統計，2025年上半年全台房市交易量僅13萬151棟，創下2018年金融海嘯以來新低；民眾對房價看漲的預期心理也下降；房貸餘額年增率連10個月下滑，7月僅增6.74%，為20個月新低；無自用住宅者的購屋貸款比率則持續攀升。

然而，房價調整幅度不大，部分預售屋價格甚至持續上漲。雖然7月不動產貸款集中度降至36.74%，為2021年6月以來新低，仍高於2020年房市管制前的35.93%，且7月底整體不動產貸款餘額擴增至14兆7,592億元，較去年底增加逾2,000億元，顯示信用資源仍有過度流向不動產的情況。

由於央行總裁楊金龍多次強調，打炒房主要為打擊市場投機者，希望的是房市「軟著陸」，在目前房市處於調整階段，央行在「緊」與「放」之間如何拿捏，將成為9月理監事會的焦點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財