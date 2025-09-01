〈財經週報-限貸週年〉建商喊鬆綁 央行9月理監事會議受關注

央行房市管制措施如何拿捏，將成為9月理監事會的焦點。 （資料照）

今年以來受到房市管制措施以及國銀自主總量管制、金管會「銀行法」第72條之2限制，房市量能明顯萎縮，加上有建商財務不善情事傳出，業界要求央行放鬆管制聲浪不斷。然而，學界及央行理事也擔心過早鬆綁恐讓先前努力「前功盡棄」，呼籲外界勿對央行「道德綁架」，央行能否抗住壓力，9月理監事會議備受關注。

據了解，央行一直緊盯房市變化，並收集相關數據，第7波信用管制是否有調整必要，將在9月理監事會上進行討論。至於銀行不動產總量管制實施期間是到今年底，目前沒有提前結束的理由；年底是否鬆綁，則視不動產集中度改善情況以及房市是否朝健全方向發展。

總量管制是否鬆綁 視不動產集中度改善情況

而市場頻頻傳出央行將在理監事會評估將都更、危老等相關貸款排除在不動產集中度計算之外，已被央行否決。央行表示，都更、危老甚至都更衍生的整批分戶貸款，均為中長期貸款，承受房市景氣波動風險，若將其排除，將無法完全反應不動產相關貸款授信風險。

央行自2020年底配合行政院提出的「健全房地產市場方案」祭出第一波選擇性信用管制以來，至去年9月已經過7次調整，俗稱「第7波打炒房」。這段期間，房市曾在2023年上半年大幅降溫，但2023年8月新青安上路後，出現一波搶貸風潮，不少銀行因房貸逼近銀行法第72條之2規範的30%上限，或因內控考量自動踩煞車，並出現所謂「限貸令」，即銀行總行限制、暫停分行房貸放款。

央行擔心過多信用流向不動產、危及金融穩定，去年8月要求國銀根據自身經營情況提出不動產貸款量化改善方案，並給予一年又一季的調整期。今年以來，在央行房市管制措施發酵以及銀行法限制下，房市交易顯著降溫。

央行盼軟著陸 房市仍處調整階段

據統計，2025年上半年全台房市交易量僅13萬151棟，創下2018年金融海嘯以來新低；民眾對房價看漲的預期心理也下降；房貸餘額年增率連10個月下滑，7月僅增6.74%，為20個月新低；無自用住宅者的購屋貸款比率則持續攀升。

然而，房價調整幅度不大，部分預售屋價格甚至持續上漲。雖然7月不動產貸款集中度降至36.74%，為2021年6月以來新低，仍高於2020年房市管制前的35.93%，且7月底整體不動產貸款餘額擴增至14兆7,592億元，較去年底增加逾2,000億元，顯示信用資源仍有過度流向不動產的情況。

由於央行總裁楊金龍多次強調，打炒房主要為打擊市場投機者，希望的是房市「軟著陸」，在目前房市處於調整階段，央行在「緊」與「放」之間如何拿捏，將成為9月理監事會的焦點。

